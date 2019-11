Nederland maakte burgerslachtoffers in Irak maar dat werd verzwegen voor parlement SVM

04 november 2019

12u24

Bron: ANP 0 In Irak zijn vier jaar geleden bij een bombardement door een Nederlandse F-16 tientallen doden gevallen. Het parlement werd na die aanval echter onjuist ingelicht door toenmalig minister Jeanine Hennis. Dat heeft het Nederlandse ministerie van Defensie laten weten.

De aanval op Hawija van 3 juni 2015 was gericht tegen een doelwit van terreurgroep Islamitische Staat. Er vielen daarbij ongeveer zeventig doden. In de week na het bombardement meldde Hennis aan de Kamer dat er “tot dusver geen burgerdoden gevallen waren bij aanvallen op Irak”.

Hoeveel burgers toen echt gedood werden, valt volgens Defensie nu niet meer te achterhalen. Er vielen veel meer doden dan verwacht omdat de voorraad van explosief materiaal foutief ingeschat werd.

Woonhuis

Enkele maanden later vielen bij een nieuwe aanval door een Nederlandse F-16 in Mosul zeer waarschijnlijk nog eens vier burgerdoden. De aanval was gericht tegen een vermeend hoofdkwartier van IS. Achteraf bleek het om een woonhuis te gaan.

Beide aanvallen zijn onderzocht door het Openbaar Ministerie, maar details van de gebeurtenissen zijn nooit naar buiten gebracht. Defensie vreest voor de veiligheid van de betrokken piloten als dat gebeurt. De Kamer heeft lang aangedrongen op meer transparantie over burgerdoden bij missies.