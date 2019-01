Nederland likt wonden na oudejaarsnacht: nu blijkt ook baby gewond na vuurwerk in buggy, al zeker 7 kinderen liepen blijvende schade op Navin Bhagwat ADN

02 januari 2019

18u34

Bron: AD.nl, ANP 130 Dat de jaarwisseling in Nederland niet zonder incidenten is verlopen, mag duidelijk zijn. Eerder raakte al bekend dat twee mensen door vuurwerk om het leven zijn gekomen, in Scheveningen liep het “vreugdevuur” op het strand compleet uit de hand. In het hele land vielen gewonden, ook kinderen. En de stroom aan incidentrijke verhalen stopt niet. Nu blijkt dat zelfs een baby op oudejaarsavond gewond is geraakt, nadat in Den Haag een pot met vuurwerk omviel en in een buggy belandde. De Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie heeft 32 kinderen met vuurwerkverwondingen geregistreerd. Bij zeven kinderen is waarschijnlijk sprake van blijvende schade.

In Den Haag verwondde een vuurpijl een baby. “Het doosje van waaruit het vuurwerk werd afgeschoten, viel om. Daardoor werden de vuurpijlen horizontaal in plaats van verticaal afgevuurd”, vertelt een buurtbewoner.

Hoofdwonde

“De ouders liepen toevallig langs met de kinderwagen.” Het jasje van de baby was verschroeid en het kind liep een hoofdwonde op. Een ambulance nam het kleintje mee naar het ziekenhuis. Het is onbekend hoe het nu met het kind gaat.



Het vuurwerk werd overigens afgestoken voor zes uur en dus voor het in de stad was toegestaan om zelf vuurwerk af te steken. “Degene die het vuurwerk heeft afgestoken, zit hier echt fout”, aldus een boze buur. “Het was op dat moment nog druk in de straat, met mensen die de laatste boodschappen kwamen doen. Dan kan je zo’n pot niet afsteken.” Hij hoopt dat de politie alsnog onderzoek komt doen. “Als je iemand verwondt, vooral zo'n klein kind, dan moet de politie gewoon ingrijpen.”

Amputaties

De Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie (NVT) laat intussen weten dat het deze jaarwisseling negentig patiënten met vuurwerkverwondingen heeft geregistreerd, onder wie 32 kinderen. Het totale aantal slachtoffers is een handvol lager dan vorig jaar, maar er zitten dramatische verhalen tussen.

Bij 30 procent van de patiënten, onder wie zeven kinderen, is waarschijnlijk sprake van blijvende schade. “Hierbij gaat het om amputaties van handen of vingers, blijvend functieverlies van handen of ogen en permanente littekens door diepe brandwonden”, schetst de Nederlandse vereniging, die het hoog tijd vindt voor een verbod op consumentenvuurwerk.

Bijna de helft van de slachtoffers (44 procent) raakte gewond door vuurwerk van anderen. Verder viel het chirurgen op dat een kwart van de slachtoffers al viel vóór 31 december 18.00 uur, het tijdstip waarop afsteken van vuurwerk is toegestaan.

Blind

Bij het Oogziekenhuis in Rotterdam zijn 17 patiënten binnengekomen met oogletsel door vuurwerkongelukken. Dat zijn er 4 meer vergeleken met hetzelfde tijdstip een jaar eerder.

De letsels van afgelopen jaarwisseling zijn volgens het ziekenhuis ook ernstiger dan die van de voorgaande jaren. In totaal raakte 22 ogen beschadigd, waarvan er 4 volledig blind zijn. De helft van de slachtoffers was omstander en is geraakt door rondvliegend vuurwerk. Het jongste slachtoffertje was vijf jaar oud, maar daar gaat het weer goed mee en heeft ook geen blijvend letsel.

Landelijke cijfers over het aantal vuurwerkslachtoffers in Nederland worden later deze week verwacht.

Bekijk ook: