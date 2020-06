Nederland laat grote evenementen toe vanaf tweede helft augustus, sekswerkers weer aan de slag vanaf 1 juli kv

24 juni 2020

20u48

Bron: Belga 1 Ondanks de versoepelingen die vanaf 1 juli gelden, zal het evenementenseizoen in Nederland nog niet op die datum beginnen, waarschuwt premier Mark Rutte. Het verlenen van vergunningen neemt immers een zestal weken in beslag.

Grote evenementen zullen dan ook weer pas echt georganiseerd worden vanaf half augustus, denkt Rutte. Organisatoren moeten ervoor zorgen dat de coronamaatregelen worden nageleefd.

Contactberoepen

Alle contactberoepen zijn vanaf 1 juli weer toegestaan, zei de Nederlandse premier op een persconferentie na het laatste crisisberaad over het coronavirus. Dat betekent onder meer dat sekswerkers weer aan de slag mogen. Eerder mochten andere contactberoepen zoals kappers al weer aan het werk.



Het is echt cruciaal dat mensen de 1,5 meter afstand van elkaar blijven houden, aldus nog Mark Rutte na het crisisberaad. “Het geldt in de hele wereld. De besmettingskans is enorm veel kleiner. We moeten dit echt doen. Anders lopen we een groot risico." Rutte zei zelf ook te balen van die 1,5 meter afstand. Maar hij waarschuwde niet met die regel te verslappen. "Dan weten we één ding zeker. Als mensen terugkomen van vakantie of op plekken waar het virus snel opleeft, dan loopt het weer snel op."

Zonder maatregelen waren er volgens Rutte 35.000 mensen op de intensieve zorg terechtgekomen in plaats van 3.000.

Poppodia

Hoewel de discotheken voorlopig gesloten blijven, bieden de versoepelingen wel mogelijkheden voor poppodia, verwacht Rutte. Over de voorwaarden moeten de podia in gesprek met het lokaal bestuur. De 1,5 meter afstand blijft belangrijk en het publiek moet wel blijven zitten. Meezingen met de hits van optredende artiesten zit er ook nog even niet in: er zijn "te veel aanwijzingen" dat dit toch kan leiden tot verspreiding van het virus. Dat geldt ook voor spreekkoren in voetbalstadions en zingen in de kerk. Koren mogen alleen onder strenge voorwaarden weer repeteren.

Rioolwater

De Nederlandse regering acht een lockdown in heel Nederland "onwaarschijnlijk als we het goed doen met elkaar", zei 'coronaminister' Hugo de Jonge na de crisisvergadering van de regering. Dat laatste is belangrijk, benadrukte hij, want "de pandemie raast door".

Mocht het aantal nieuwe besmettingen onverhoopt toch ineens flink oplopen, dan is het de bedoeling dat de maatregelen op regionaal niveau en het liefst lokaal worden genomen. "We bereiden ons nu voor om het lokaal te kunnen aanpakken", zei De Jonge. Als voorbeeld wees hij op metingen in het rioolwater waarmee lokale aanwezigheid van het virus vroeg kan worden gesignaleerd.