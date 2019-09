Nederland kon MH17-verdachte voor overdracht aan Rusland nog ondervragen HAA

07 september 2019

14u15

Bron: AD.nl, AFP, Belga 1 Volodymyr (of Vladimir) Tsemach is voordat hij door Oekraïne werd overgedragen aan Rusland, verhoord door Nederlandse onderzoekers over zijn rol bij neerhalen van vlucht MH17. De bevestigt de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Stef Blok. Tsemach werd eerder deze week vrijgelaten door Oekraïne en vandaag op het vliegtuig naar Moskou gezet als onderdeel van de ruil van zeventig gevangenen tussen Moskou en Kiev.

Vladimir Tsemach werd eerder deze week vrijgelaten door de Oekraïense autoriteiten. Nederland drong er daarna op aan hem niet over te dragen aan Rusland, omdat het Tsemach wil verhoren over zijn rol bij het neerschieten van de MH17. Desondanks werd de Oekraïense separatist vanochtend toch op het vliegtuig gezet met bestemming Moskou. Voor de overdracht hebben Nederlandse onderzoekers hem wel nog mogen ondervragen, bevestigt de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok. Hij zei voorts het vertrek van Tsemach naar Rusland zeer te betreuren.

Onderzoek naar MH17-ramp

Nederland heeft “meermaals en tot op het hoogste niveau overleg gevoerd” met Oekraïne, om te beletten dat Tsemach deel zou uitmaken van de gevangenenruil met Rusland. Het Nederlandse Openbaar Ministerie drong er al langer op aan dat de Oekraïense separatist beschikbaar zou blijven voor het onderzoek naar het neerhalen van MH17. Toen midden augustus duidelijk werd dat Oekraïne Tsemach mogelijk aan Rusland zou overdragen, zetten onze noorderburen een tandje bij.

Tsemach was volgens diverse bronnen commandant van de luchtverdediging vlak bij de plaats vanwaar de Buk-raket werd afgevuurd die vlucht MH17neerhaalde. Volgens het Joint Investigation Team (JIT) weet Tsemach mogelijk meer over het neerhalen van MH17. Vijf jaar geleden, op 17 juli 2014, stortte het vliegtuig van Malaysia Airlines neer in Oost-Oekraïne. Daarbij kwamen alle 298 inzittenden om het leven. De meeste slachtoffers waren Nederlanders.

Tsemach maakt onderdeel uit van een grote gevangenenruil tussen Oekraïne en Rusland. Beide landen hebben vanmiddag 35 gevangenen aan elkaar overgedragen. De Oekraïense president en zijn Russische collega Vladimir Poetin bespraken de gevangenenruil eerder dit jaar. Ze proberen zo de banden tussen de twee landen te verbeteren.

Oekraïne: “De onzen zijn thuis”

Rusland zette onder meer 24 Oekraïense bemanningsleden van een schip op het vliegtuig naar Kiev. Zij werden in november opgepakt door Rusland. Hun schip zou volgens de Russen illegaal de Russische wateren zijn binnengevaren bij de Straat van Kertsj. Ook de Oekraïense filmmaker Oleg Sentsov werd door Rusland overgedragen aan Oekraïne, meldt zijn advocaat. De Russische politie pakte Sentsov in 2014 op nadat hij kritiek had geuit op de inlijving van het Oekraïense schiereiland de Krim door de Russen. Hij kreeg een celstraf van twintig jaar na een veroordeling voor terrorisme.

De twee vliegtuigen zijn intussen geland in Moskou en Kiev. In Kiev wachtten tientallen naasten en president Volodymyr Zelensky de overgedragen Oekraïners op. “De onzen zijn thuis”, tweette de president. De Russische staatsmedia zonden beelden uit van het vliegtuig dat met de Russen aan boord landde in Moskou.

Reacties nabestaanden

Nabestaande Hans de Borst uit Monster noemt de overlevering van Tsemach door Kiev aan Moskou “een slechte zaak”. “Het komt ook knullig over, de man verdwijnt nu in Rusland, misschien wordt hij daar wel een kopje kleiner gemaakt”, zegt De Borst, die zijn dochter Elsemiek (17) verloor bij de aanslag. “De communicatie tussen Nederland en Oekraïne lijkt ook slecht.”

Piet Ploeg van de Stichting Vliegramp MH17 noemt de kwestie “onacceptabel”. “Dit is obstructie van Rusland. Hij is een verdachte, op deze manier houden ze hem weg van het onderzoek. Zo werk je het JIT-onderzoek bewust tegen, dat is bijzonder kwalijk.” Ploeg ziet wel nog een kans om Tsemach te kunnen verhoren. “Hij is geen Rus, dus Rusland mag hem overleveren aan Nederland. Dat kun je dus vragen als Nederland.” De Borst benadrukt dat hij “onverminderd groot vertrouwen” heeft in het werk van onderzoeksteam JIT. “Er wordt vast hard gewerkt aan de zaak.”

Bekijk ook: wat gebeurde er met vlucht MH17?

Meer over Rusland

Oekraïne

Moskou

Nederland

Kiev

MH17