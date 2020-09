Nederland klopt aan bij België voor testcapaciteit KVDS

23 september 2020

06u13

Bron: Belga 4 Nederland zit in de knoei met zijn testcapaciteit: er worden dagelijks 28.000 tests uitgevoerd, maar de gemeentelijke gezondheidsdiensten krijgen ruim 39.000 verzoeken. Onze noorderburen kijken nu naar ons land om de testcapaciteit op te schalen. Dat bevestigen het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid en de bevoegde federale minister Philippe De Backer (Open Vld) aan De Tijd. Op dit moment is het evenwel niet aan de orde dat België Nederland uit de nood helpt, stelt De Backer.

Net als in België is het in Nederland weer alle hens aan dek in de strijd tegen het coronavirus. Dat bleek dinsdag uit nieuwe cijfers. Het aantal besmettingen steeg week op week met 63 procent en het percentage positieve tests sprong van 3,9 naar 6,1 procent.

Opschalen

De teststraten van de Nederlandse gemeentelijke gezondheidsdiensten kunnen opschalen, maar de klinische labo's kunnen niet volgen met de verwerking van die tests. Er lopen gesprekken met ons land om een deel van de labo's hier te benutten en de Nederlandse testcapaciteit op te schroeven. Onze noorderburen stelden de vraag drie à vier weken geleden voor het eerst, stelt De Backer. Ons land is zelf volop bezig de testcapaciteit op te schalen. "Over een kleine maand moeten we in staat zijn dagelijks 90.000 tests te verwerken, met 50.000 tests in erkende klinische labo's en 40.000 in acht universitaire labo's", klinkt het bij De Backer.

België gaat die capaciteit eerst zelf benutten, aldus De Backer. "We hebben meteen duidelijk gemaakt dat het antwoord op die vraag altijd afhankelijk is van de timing en of we zelf voldoende ruimte hebben in de labo's."

Ons land voert volgens de recentste cijfers, die van 12 tot 18 september, dagelijks gemiddeld 35.032 tests uit.

