Nederland kent sterkste economische groei in tien jaar HR

14 februari 2018

11u28

Bron: ANP 0 De Nederlandse economie is in 2017 met 3,1 procent gegroeid. Dat is het hoogste groeitempo in tien jaar. In het laatste kwartaal van 2017 kwam de groei volgens een eerste schatting uit op 0,8 procent ten opzichte van de voorgaande periode.

De sterke economische ontwikkeling in het vierde kwartaal is vooral te danken aan investeringen en aan de export. De gezinsuitgaven stegen ook, maar minder hard dan in de eerste drie kwartalen. Dat komt met name doordat minder geld werd uitgegeven aan auto's. De bestedingen aan kleding, woninginrichting en elektrische apparaten bleven wel toenemen, net als de uitgaven aan bijvoorbeeld horeca, recreatie en cultuur.

Werkgelegenheid

De groei van de consumptie is volgens het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) in lijn met het aantrekken van de werkgelegenheid. Ook het verdere herstel op de woningmarkt zorgt ervoor dat consumenten meer vertrouwen in de toekomst hebben en het geld makkelijker laten rollen.

De Nederlandse minister van Economische Zaken Eric Wiebes is blij met de sterke groei, die volgens hem helpt om grote maatschappelijke problemen te kunnen aanpakken. "Maar uiteindelijk willen we natuurlijk vooral dat Nederlanders de groei nu ook zelf merken", aldus de minister.