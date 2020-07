Nederland hield driehonderd mensen tegen aan grens wegens corona-inreisbeperkingen KVE

30 juli 2020

07u08

Bron: Belga 0 In de eerste zeven maanden van dit jaar heeft de Nederlandse Koninklijke Marechaussee (rijkswacht) bijna duizend personen aan de Nederlandse buitengrenzen geweigerd. Van hen werden er 302 teruggestuurd op basis van de inreisbeperkingen vanwege corona. Dat meldt De Telegraaf. De meeste mensen die werden teruggestuurd wegens het coronavirus waren afkomstig uit de Verenigde Staten.

"We hebben onze handen vol aan de weigeringen en onderzoeken aan de grens vanwege de Covid-19-regels", zegt een woordvoerder van de marechaussee tegen De Telegraaf. "Daarnaast worden we overspoeld met vragen van reizigers die niet meer weten wat nu wel en niet is toegestaan."

De marechaussee zegt scherp te blijven op misstanden. "Want reizigers proberen ons vaak te slim af te zijn. Maar als de documenten niet in orde zijn, moeten we onverbiddelijk mensen terugsturen", aldus de woordvoerder.

Sinds deze week heeft de marechaussee het extra druk, omdat Nederlanders met een buitenlandse liefde hun vriend of vriendin weer naar Nederland kunnen laten komen. "Maar pas als bewijsstukken, verklaringen en eventuele garantstellingen bij aankomst aan ons worden getoond en kunnen worden gecheckt."