Nederland heropent debat over rekeningrijden FVI

12 juni 2019

In Nederland is het debat over rekeningrijden opnieuw geopend. Een groep van zo'n 25 organisaties, waaronder de spoorwegmaatschappij NS, mobiliteitsorganisatie ANWB en Transport en Logistiek Nederland, hebben woensdag een "Deltaplan" voorgesteld om Nederland de volgende decennia mobiel te houden. In het plan is onder meer sprake van een kilometerheffing. Maar bevoegd minister Cora van Nieuwenhuizen liet al meteen haar afkeer blijken.

In het Deltaplan staan naast de kilometerheffing ook voorstellen om overstapstations ('hubs') te bouwen aan de rand van grote steden en bij belangrijke verkeersknooppunten, het openbaar vervoer uit te breiden en extra fietspaden te bouwen. Hierdoor zou jaarlijks een investering nodig zijn van 3 miljard euro, tot 2040. Maar daartegenover staan ook voordelen voor de overheid, van naar schatting 18 miljard per jaar.

Het voorstel om rekeningrijden in te voeren vanaf 2024 is het meest ingrijpend. Deze optie werd ook in het verleden al enkele keren ter sprake gebracht. Maar politiek was er toen geen meerderheid voor te vinden en dat lijkt ook nu het geval. Minister van Infrastructuur Van Nieuwenhuizen verklaarde al "op geen enkele manier te willen meewerken aan een kilometerheffing voor alle automobilisten (...) Er staat heel duidelijk in het regeerakkoord dat er best proeven gedaan mogen worden om te kijken of je op een andere manier infrastructuur kunt betalen. Daar zijn tolwegen een voorbeeld van of het belonen van mensen die de spits mijden." Maar die proefprojecten, zo legt de VVD-bewindsvrouw uit, mogen niet leiden tot een systeem van rekeningrijden.

Als steeds meer mensen elektrisch gaan rijden, verliest de overheid ook inkomsten (uit accijnzen). Van Nieuwenhuizen geeft toe dat dit op termijn een probleem kan stellen. “Het is niet eerlijk wanneer elektrische rijders niet betalen en de rest wel. Daar moet iets voor verzonnen worden. Maar ook dat is voor de langere termijn, want voorlopig zijn we nog lang niet op het punt dat iedereen elektrisch rijdt.”

In Vlaanderen pleitte de Vlaamse administratie ook al eerder voor de invoering van rekeningrijden.