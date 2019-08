Nederland herdenkt de Slag om de Schelde 75 jaar geleden FVI

31 augustus 2019

15u51

Bron: Belga 0 In Terneuzen in Zeeland zijn vandaag vertegenwoordigers samengekomen van alle landen die in 1944 en 1945 hebben gevochten op Nederlands grondgebied. Ze herdenken er de Slag om de Schelde, een cruciale stap bij de Nederlandse bevrijding van de Duitse bezetter en een van de grootste militaire operaties in de Tweede Wereldoorlog. Voor ons land wonen onder anderen koning Filip en Mathilde de viering bij.

Een vloot van elf internationale marineschepen vaart zaterdag op de Westerschelde, waar voor ons land het fregat Louise Marie saluutschoten afvuurt. Een eerbetoon aan de aanwezige veteranen en de ongeveer 10.000 militairen en burgers die omkwamen bij het offensief.

Er wordt een monument onthuld en koning Willem-Alexander luidt in Terneuzen de belboei die 75 jaar geleden ook markeerde dat de vaarweg naar Antwerpen mijnenvrij was. Die vrije doorgang door de Westerschelde was het hoofddoel van de operatie, om via de bevrijde haven van Antwerpen troepen en materieel te kunnen aanvoeren op het Europese vasteland.

Maar de Duitsers hadden de oevers van de zeearm nog in handen. De Canadezen voerden 12.000 manschappen aan om de 86.000 Duitsers te verdrijven. De slag duurde bijna een maand, verwoestte Zeeuwse eilanden en kostte duizenden burgers en soldaten het leven. Pas op 8 november zegevierden de bevrijders.

De gouverneur-generaal van Canada, Julie Payette, geeft een toespraak tijdens de viering, net als Nederlands premier Mark Rutte. Die bedankt de vooral Canadese, Britse en Poolse soldaten voor hun opoffering. In de toespraak waarschuwt hij ook voor de ellende die komt met oorlog en tirannie.

"Voor de meesten onder ons abstracte begrippen", klinkt het. Rutte vraagt zich af "of we wel voldoende beseffen hoe bijzonder het is om te leven in een land dat al bijna 75 jaar vrij is van oorlog, tirannie en dwang".

In de haven van Terneuzen wordt zaterdag de hele dag feest gevierd met muziek, theater en een vloot- en vliegshow.