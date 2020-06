Nederland gaat smaken in e-sigaret verbieden jv

23 juni 2020

08u17

Bron: ANP/BELGA 1 In Nederland komt er een einde aan elektronische of e-sigaretten met smaakjes als aardbeienijs, mango, hazelnootpasta of mojito. Dat heeft staatssecretaris van Volksgezondheid Paul Blokhuis bekendgemaakt. Hij wil zo het roken ervan minder aantrekkelijk maken voor jongeren.

De staatssecretaris stelt dat er steeds meer aanwijzingen komen dat de e-sigaret een opstap is naar het roken van gewone sigaretten, en dat de vele smaakjes de rookwaar aantrekkelijk maken voor jongeren.

Blokhuis liet eerder al onderzoek doen naar de e-sigaret, die vaak wordt gebruikt om te stoppen met roken. Het Trimbos-instituut, dat dat onderzoek uitvoerde, stelde toen dat de elektronische sigaret schadelijker is dan gedacht. Hoe schadelijk de e-sigaret echt is, denkt het Trimbos overigens pas over tientallen jaren te weten, "omdat longziekten, hart- en vaatziekten en kanker vaak decennia nodig hebben om zich te ontwikkelen", zo stelde het in mei dit jaar. "Maar uit voorzorg moet het gebruik van de rookwaar worden ontmoedigd", luidde het advies.

De staatssecretaris gaat ook verhittingsapparaten voor tabak - zoals de IQOS - wettelijk aan banden leggen. Dezelfde regels gaan gelden als voor sigaretten, zoals een leeftijdsgrens en een uitstal- en reclameverbod.