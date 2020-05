Nederland gaat door met aangekondigde versoepeling: “We hebben de ruimte verdiend”, zegt premier Rutte TT

19 mei 2020

20u14

Bron: Belga, ANP 4 De Nederlandse premier Mark Rutte heeft bevestigd dat de voor 1 juni aangekondigde versoepelingen van de coronamaatregelen in zijn land kunnen doorgaan. Dat is volgens hem verantwoord, gezien de cijfers over de corona-epidemie in Nederland en het laatste advies van het Outbreak Management Team. "We mogen vertrouwen hebben, maar we moeten ook waakzaam blijven" om een tweede besmettingspiek te voorkomen, zei de regeringsleider vanavond op een persconferentie.

Op 1 juni mogen musea, theaters, filmzalen, restaurants en cafés weer open. Restaurants, theaters en cinema's mogen maximaal dertig mensen ontvangen, medewerkers niet meegerekend. De afstand van 1,5 meter blijft gelden, tenzij voor leden van hetzelfde huishouden.

Vanaf 1 juni worden mondkapjes in de trein, tram of bus voor reizigers van 13 jaar of ouder verplicht. Wie geen mondmasker draagt, krijgt een boete van 95 euro. Het openbaar vervoer rijdt volgende maand weer met een normale dienstregeling, maar nog wel met 40 procent van de capaciteit. Het is dan nog steeds belangrijk dat mensen alleen het openbaar vervoer nemen als dat noodzakelijk is.



Basisscholen en buitenschoolse opvang mogen vanaf 8 juni helemaal open. Verder kunnen het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs vanaf 15 juni weer beperkt beginnen met toetsing en tentamens.

Dank aan jongeren

“Ik wil benadrukken dat we de ruimte met elkaar hebben verdiend”, zei Rutte op de persconferentie. “Versoepeling van de maatregelen maakt het nog belangrijker dat we ons aan de regels houden.” De premier richtte zich ook speciaal tot Nederlandse kinderen en de jeugd. Hij maakte hen een groot compliment en toonde begrip dat ze soms kwaad en somber waren over de maatregelen. "Het is mede aan jullie te danken dat er veel minder mensen in het ziekenhuis zijn gekomen.” Rutte vroeg de jongeren en kinderen om mee te denken en mee te praten over de corona-aanpak. "Kom met ideeën, praat erover in de klas en laat het ons weten."

Vanaf 15 juni mogen bewoners van meer verpleeg- en verzorgingshuizen weer één bezoeker ontvangen, maakte minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bekend. Voorwaarde is wel dat er in een instelling geen besmettingen zijn.

Een volgende versoepelingsronde is voor 1 juli gepland.