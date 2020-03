Nederland en Frankrijk: ‘Meer dan de helft van gevallen op intensieve jonger dan 50 jaar’ Marcia Nieuwenhuis KL

14 maart 2020

20u37

Bron: De Morgen 116 Ook Frankrijk gaat dus op slot, nu er in totaal 4.500 besmettingen met het coronavirus zijn. Opmerkelijk: van de 300 ernstige gevallen op de intensive care, is meer dan 50 percent jonger dan 50 jaar. Ook in Nederland, waar er ongeveer 50 patiënten op intensieve liggen, is meer dan de helft jonger dan 50.

“Meer dan de helft van onze patiënten is onder de vijftig jaar. Er zitten ook jongeren bij.” Dat zegt de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) Diederik Gommers in Parool. De hoogleraar intensive care geneeskunde benadrukt dat echt niet alleen ouderen getroffen worden door het coronavirus.

“Wat vooral in het nieuws is gekomen, is dat ouderen sneller dood gaan. Op de hele bevolking is dat zo’n 2,5 procent, terwijl van de ouderen zo’n 15 procent overlijdt. Maar meer dan de helft van die patiënten is onder de vijftig jaar.” Zo berichtte RTL Nieuws zaterdagavond over een 16-jarige jongen uit Breda, die besmet is met het coronavirus en op dit moment op de intensive care van het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis ligt.

De specialist verklaart dat het ook bij de reguliere griep geregeld voorkomt dat jongere mensen op de intensive care belanden. Daarnaast kiezen ouderen er volgens hem ook vaker voor om niet op de intensive care te worden behandeld. Momenteel liggen er volgens Gommers “zo’n veertig à vijftig mensen op de intensive cares”.

Ook in Frankrijk zien we een gelijkaardig verschijnsel, waar meer dan 50 procent van de 300 ernstige gevallen op intensive care nog geen 50 jaar oud is.

Jongeren

Nochtans leek de ziekte tot nog toe vooral ouderen en zwakkeren te raken. De gemiddelde leeftijd van alle Covid-19-patiënten in het Italiaanse Lombardije bedraagt 70 jaar. Een Chinese studie, gebaseerd op bijna 45.000 patiënten, laat zien dat ouderen verreweg de meeste risico’s lopen bij het oplopen van het coronavirus. De overlijdenskans van 80-plussers is bijna 15 procent, bij zeventigers is dit 8 procent, tegen bijvoorbeeld 0,2 procent van de besmette tieners.

Volgens Gommers kun je pas als het coronavirus is uitgewoed meer zeggen over hoe dodelijk het is. “Ziekenhuisopnames tellen heeft geen zin. Je kunt pas achteraf zeggen hoe dodelijk zo’n griepvirus is, door het aantal overledenen af te zetten tegen de bevolking.”

