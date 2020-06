Nederland, Duitsland, Frankrijk en Italië wagen een gokje en kopen onafgewerkt coronavaccin AW

12 juni 2020

22u37

Bron: AD.nl 0 Nederland wil samen met Frankrijk, Duitsland en Italië miljoenen doses kopen van een vaccin dat ons tegen het coronavirus zou moeten beschermen. Alleen is het nog lang niet zeker of het vaccin wel werkt of veilig is, maar die gok willen Nederland en zijn drie bondgenoten wagen. Als alles goed gaat, zouden de vier landen eind dit jaar al enkele vaccins in handen krijgen.

De onderhandelingen van het viertal landen met de makers van het vaccin zijn nog niet helemaal afgerond. Nog niet alle landen zijn akkoord, maar dat lijkt een formaliteit volgens ingewijden.



Als het vaccin veilig en effectief blijkt en het op de Europese markt wordt toegelaten, zullen de vier landen het natuurlijk niet voor zichzelf houden. Het vaccin wordt dan eerlijk verdeeld over de landen van de Europese Unie, zo hebben ze afgesproken.



Den Haag maakte vorige week bekend met de drie andere landen te gaan optrekken in de onderhandelingen over de ontwikkeling en productie van coronavaccins. Andere landen zijn welkom om zich bij de samenwerking aan te sluiten, liet het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid (VWS) toen weten, evenals dat de vier willen samenwerken met de Europese Commissie.

Kritiek EU

EU-commissaris Stella Kyriakides (Volksgezondheid) riep de vier Europese landen eerder vandaag op om het samenwerkingsverband opzij te zetten en zich aan te sluiten bij de inspanningen van de Europese Commissie. De commissie heeft volgens haar vandaag de ‘overweldigende steun’ van de EU-lidstaten gekregen om namens iedereen te gaan onderhandelen met farmaceutische bedrijven over de aanschaf van veelbelovende vaccins die er nog niet zijn. De zogeheten Inclusieve Vaccin Alliantie van de vier landen, waaronder dus Nederland, zou het initiatief van de commissie ondermijnen.

Het dagelijks EU-bestuur kreeg volgens Kyriakides tijdens een videoconferentie het groene licht van de meerderheid van de EU-ministers van Volksgezondheid om voor 2,4 miljard euro koopcontracten voor vaccins te sluiten. Brussel aast op 300 tot 600 miljoen doses. Ze riep lidstaten op parallelle initiatieven te staken. “Het gaat hier om samenwerking, niet concurrentie.”

Wedloop

Er is een wereldwijde wedloop gaande om een middel te vinden dat tegen het coronavirus beschermt. En een al even grote slag tussen bijvoorbeeld China, de VS en Europa, om dat vervolgens meteen te bemachtigen. Het land dat zijn bevolking als eerste kan inenten, kan bijvoorbeeld zijn economie sneller weer op volle toeren laten draaien.

Onderzoekers over de hele wereld werken aan meer dan tien potentiële vaccins, waarvan er sommige al op mensen worden getest. Van al die middelen is de slagingskans nog heel onzeker, maar toch wordt er al flink besteld. Zo hebben de VS onder meer 400 miljoen doses besteld van een vaccin dat door de universiteit van Oxford wordt ontwikkeld.