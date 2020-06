Nederland, Duitsland, Frankrijk en Italië gaan samen op vaccinjacht Edwin Van Der Aa

03 juni 2020

15u08

Bron: AD.nl 2 Nederland, Duitsland, Frankrijk en Italië zullen de handen in elkaar slaan om ervoor te zorgen dat er voldoende vaccins tegen het coronavirus komen. Dat betekent dat er genoeg vaccins voor alle burgers moeten zijn.

De vier landen bundelen hun krachten in de onderhandeling met ontwikkelaars en producenten van potentiële vaccins. “Ze verkennen gezamenlijk diverse kansrijke initiatieven en zijn in gesprek met verschillende farmaceutische bedrijven. Het is de bedoeling de productie van vaccins waar mogelijk op Europese bodem plaats te laten vinden”, staat in een persbericht.



Duitsland, Frankrijk, Italië en Nederland zijn ervan overtuigd dat voor een succesvol resultaat een gezamenlijke strategie en investeringen nodig zijn. Hoeveel geld daarmee is gemoeid, wordt niet vermeld. De zogenaamde Inclusieve Vaccin Alliantie (VWS) wil sowieso met farmaceuten afspreken dat een vaccin voor de Europese Unie ‘breed toegankelijk, beschikbaar en betaalbaar’ moet worden.

Heel Europa kan profiteren

De Europese Commissie wordt bij de onderhandelingen betrokken en andere EU-lidstaten kunnen straks deelnemen aan initiatieven. “Zo kan de hele Europese bevolking, in het bijzonder de meest kwetsbare personen, profiteren van een vaccin. Daarnaast streeft de alliantie ernaar dat een deel van de vaccins beschikbaar komt voor landen met lagere inkomens, waaronder in Afrika.”



Nederland gaf eerder 50 miljoen euro aan CEPI, een internationale organisatie die zich inzet voor eerlijke wereldwijde verspreiding van het coronavaccin. Daarvoor eiste het land geen tegenprestatie - zoals een bepaald aantal doses van een vaccin - meldt het ministerie van Volksgezondheid.



Ook met Janssen Vaccines, dat in Leiden aan een coronavaccin werkt, zijn geen afspraken gemaakt. Janssen gaat, als het een werkend vaccin vindt, ook in Leiden produceren. Pikant: in tegenstelling tot Nederland stopte de Amerikaanse regering via Johnson & Johnson, het moederbedrijf van Janssen, wél geld in dat vaccin, zo’n half miljard dollar.

Een vaccin voor de Europese Unie moet ‘breed toegankelijk, beschikbaar en betaalbaar’ worden Afspraak Duitsland, Frankrijk, Italië en Nederland

Stimuleren

Johnson & Johnson gaat straks ook in de VS produceren. De verwachting is dat de regering-Trump die vaccins wil gebruiken voor haar eigen bevolking. Nederland doet dat dus niet. Wel wil het kabinet de ontwikkeling en productie van het vaccin van Janssen ‘stimuleren en faciliteren’.

Dat Nederland nu - samen met andere landen - de boer op gaat om een vaccin veilig te stellen, mag overigens geen grote verrassing heten. Want alle mooie woorden ten spijt, steeds meer landen kiezen nu vooral voor hun eigen, nationale belang.

Zo liet de Amerikaanse president Donald Trump al meermaals weten dat hij in eerste instantie een vaccin voor de bevolking van de Verenigde Staten wil en dat daarna de rest van de wereld aan de beurt is. Dergelijk gedrag past bij een mondiale crisis, stellen experts. Was het in eerste instantie de wereld tegen corona, nu geldt vooral het eigen belang.

Afrika de dupe

Deskundigen zijn bang dat met name Afrika de dupe wordt van de wedloop om een vaccin. Dat continent heeft niet de financiële middelen om bij voorbaat en op grote schaal vaccins in te kopen. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO zet weliswaar in op een wereldwijde evenredige verspreiding van een vaccin, mocht dat er komen, maar weet vooralsnog maar mondjesmaat de regie te behouden.