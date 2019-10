Nederland draait gaskraan vroeger dicht Gashandelaar GasTerra wordt komende jaren afgebouwd ADN

07 oktober 2019

10u37

Bron: Belga 0 De Nederlandse gashandelaar GasTerra, die ook gas uitvoert naar België, wordt de komende jaren afgebouwd. Dat laat het Nederlandse ministerie van Economische Zaken weten. Het nieuws is geen verrassing, omdat de gaswinning in Groningen wordt gestopt. De verkoop van gas uit Groningen is de belangrijkste activiteit van GasTerra. Het Nederlandse kabinet wil medio 2022 met de winning in Groningen, die in de regio voor aardbevingen zorgt, stoppen. Dat zal ook gevolgen hebben voor ons land, dat een belangrijke afnemer is van gas uit Groningen.

"De gezamenlijke aandeelhouders hebben de directie van GasTerra gevraagd een plan op te stellen voor een zorgvuldige afbouw waarbij de onderneming haar verplichtingen kan blijven nakomen", aldus het ministerie. In het plan wordt pas duidelijk wanneer GasTerra definitief stopt.

De drie aandeelhouders van het bedrijf zijn Shell, ExxonMobil en de Nederlandse staat. De laatste bezit de helft van de aandelen van GasTerra. Het bedrijf boekte vorig jaar nog een omzet van 11,2 miljard euro. De werknemers zijn vandaag over het besluit op de hoogte gesteld. Voor de circa 150 medewerkers wordt een sociaal plan opgesteld.

“Genoeg gas voor België”

In België komt vandaag zowat 30 procent van het aardgas uit Nederland. De rest komt vooral uit Noorwegen, via een onderzeese leiding. Vanuit onder meer Qatar komt dan weer vloeibaar aardgas toe in Zeebrugge. Bij gasnetbeheerder Fluxys klonk het eerder al dat er genoeg gas is.

Het gas dat uit Nederland komt is arm of laagcalorisch gas. Normaal stoppen die leveringen in 2030. Er zijn vandaag zowat 1,6 miljoen aardgasklanten in ons land die dat arm gas gebruiken. Het gaat om gasverbruikers in onder meer Brussel, Antwerpen, Vlaams- en Waals-Brabant, Limburg, Luik, Henegouwen en Namen, van wie er zowat een miljoen in Vlaanderen wonen, een half miljoen in Brussel en de rest in Wallonië.

Overschakelen

Die klanten moeten tegen 2029 hoe dan ook overschakelen naar hoogcalorisch of rijk gas. Die conversie is bezig. Zo moeten consumenten nagaan of hun gastoestellen (verwarmingsketels, boilers, fornuizen,...) geschikt zijn voor rijk gas.

Helemaal nieuw is de situatie overigens niet. Nu al winnen de Nederlanders minder gas dan er vraag is. Ze lossen dit op door rijk gas om te zetten in laag gas. Dat kan door stikstof toe te voegen.