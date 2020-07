Nederland daagt Rusland voor het Europees mensenrechtenhof om MH17 AW

10 juli 2020

15u59

Bron: Belga 0 Nederland daagt Rusland voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens voor de rol die het land speelde in het neerhalen van de vlucht MH17. Dat heeft de Nederlandse regering vandaag bekendgemaakt.

Voor deze zogenaamde statenklacht bij het EHRM, zal de Nederlandse regering "alle beschikbare en relevante informatie" die ze heeft in verband met vlucht MH17 indienen bij het EHRM. De statenklacht wordt toegevoegd aan de Nederlandse interventie in de individuele klachtprocedures van nabestaanden tegen Rusland bij het EHRM.



Zo wil de regering de individuele klachten "maximaal ondersteunen". "Door nu zelf een zaak te beginnen tegen Rusland wordt deze informatie ook beschikbaar voor de zaken van de nabestaanden. Op deze manier kan Nederland de zaak van de nabestaanden het beste ondersteunen", luidt het. "Nederland komt met deze statenklacht op voor alle 298 MH17-slachtoffers, van 17 verschillende nationaliteiten, en hun nabestaanden."

MH17

De vlucht MH17 werd op 17 juli 2014 neergehaald met een Buk-raket boven het oosten van Oekraïne. Alle inzittenden van de Boeing 777 van Malaysia Airlines - dat onderweg was van Schiphol naar Kuala Lumpur - kwamen daarbij om het leven. Het ging vooral om Nederlanders, maar er waren ook enkele Belgen aan boord.



In 2018 stelde Nederland, samen met Australië, Rusland aansprakelijk voor zijn aandeel in het neerhalen van vlucht MH17. Volgens de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok blijft het "vinden van gerechtigheid" voor de slachtoffers en hun nabestaanden "de hoogste prioriteit" voor de regering. "Met de stap die we vandaag zetten, door een zaak aan te spannen bij het EHRM en daarmee de klachten van de nabestaanden zoveel als mogelijk te ondersteunen, komen we dichter bij ons doel.”



De zaak bij het EHRM staat los van de strafrechtelijke procedure die momenteel in Nederland loopt.