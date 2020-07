Nederland daagt Rusland voor het Europees mensenrechtenhof om MH17 AW

10 juli 2020

15u59

Nederland daagt Rusland voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens voor de rol die het land speelde in het neerhalen van de vlucht MH17. Een groep nabestaanden diende al eerder een klacht tegen Rusland in bij datzelfde hof.

“Met de stap die we vandaag zetten, door een zaak aan te spannen bij het EHRM en daarmee de klachten van de nabestaanden zoveel als mogelijk te ondersteunen, komen we dichter bij ons doel van gerechtigheid voor de slachtoffers en nabestaanden’’, aldus de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok.



De stap die Nederland nu zet geldt als een zogenoemde ‘statenklacht’, het houdt in dat alle informatie die het kabinet heeft over het neerhalen van MH17 ook gebruikt kan worden als ondersteuning van de klacht van de nabestaanden. De procedure die de nabestaanden hebben aangespannen kan uiteindelijk leiden tot een schadevergoeding.



“Het is een bijzonder middel, maar het is ook bijzonder wat er is gebeurd”, zei Blok na afloop van de ministerraad. “Het is één van de wegen die we bewandelen om tot gerechtigheid te komen.”

“Vreemd initiatief”

De eerste reactie vanuit Rusland is er een van irritatie. Politicus Konstantin Kosatsjev van de partij Verenigd Rusland vindt het onterecht dat Nederland Rusland voor het EHRM daagt nadat nabestaanden al een klacht tegen Rusland indienden bij datzelfde hof.

Kosatsjev stelt dat de strafzaak in Nederland nog niet is afgerond. “Er is zelfs geen oordeel. En wat heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens ermee te maken?”, vraagt hij zich af. De voorzitter van de buitenlandcommissie in de federatieraad, het hogerhuis van het Russische parlement, noemt het besluit van het Nederlandse kabinet “een vreemd initiatief”. Vanuit de Russische regering is er nog geen officiële reactie.

MH17

De vlucht MH17 werd op 17 juli 2014 neergehaald met een Buk-raket boven het oosten van Oekraïne. Alle inzittenden van de Boeing 777 van Malaysia Airlines - dat onderweg was van Schiphol naar Kuala Lumpur - kwamen daarbij om het leven. Het ging vooral om Nederlanders, maar er waren ook enkele Belgen aan boord.



De zaak bij het EHRM staat los van de strafrechtelijke procedure die momenteel in Nederland loopt.