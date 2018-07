Nederland adviseert jongeren na “soa-explosie” in Frankrijk: “Neem condooms mee voor vakantielief” Redactie

Bron: AD 0 Instanties in Nederland hebben toeristen opgeroepen om voorzichtig te zijn als ze van plan zijn een stap verder te gaan met hun Frans vakantielief. Het aantal gevallen van seksueel overdraagbare aandoeningen (soa's) is in Frankrijk namelijk sterk toegenomen onder jongeren en in de vakantiegebieden. Het advies van de Nederlandse autoriteiten luidt dan ook: “Gebruik condooms”.

Het aantal gevallen van chlamydia en gonorroe is in vier jaar tijd verdrievoudigd in Frankrijk, zo blijkt uit cijfers van een onderzoek dat de Franse regering heeft laten uitvoeren. De meeste besmettingen met de soa’s komen voor in Parijs en in de Provence. Dat zijn de twee belangrijkste bestemmingen voor Nederlandse toeristen.

Het zijn ook vooral jongeren die de soa’s oplopen. Bij Franse vrouwen tussen 15 en 24 jaar komt chlamydia vier keer zo vaak voor als het landelijk gemiddelde. “Ons advies is: wees op vakantie net zo verstandig als thuis”, zegt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. De Nederlandse hulpverleningsorganisatie en gezondheidsdienst GGD GHOR benadrukt dat advies: “Vakantieliefdes zijn misschien romantisch maar niet zonder gevaar. De omstandigheden zijn anders, maar de risico’s zijn hetzelfde. Wij zeggen: vrij veilig”.

De organisatie heeft zelfs een speciale reisapp ontwikkeld met tips voor in het buitenland. Zo wordt onder andere aangeraden om condooms mee te nemen uit eigen land: “In veel landen zijn condooms moeilijk verkrijgbaar en niet altijd betrouwbaar”.

Ondertussen is in Frankrijk ook een voorlichtingscampagne gestart. Met de campagne “Een condoom kan je leven redden” richt de Franse overheid zich vooral op jongeren, omdat zij “meer wisselende contacten hebben en niet altijd een condoom gebruiken”.