Nederlaag voor May: Brits parlement creëert nieuw obstakel voor brexit zonder akkoord

08 januari 2019

23u58

Brits premier Theresa May heeft vanavond in het Britse parlement een nederlaag opgelopen doordat een groep parlementairen die gekant zijn tegen een brexit zonder akkoord met de Europese Unie, een meerderheid achter zich konden scharen. Ze keurden een regel goed die nieuwe obstakels opwerpt voor een "no-deal".

Met een meerderheid van 303 stemmen (tegen 296) is bepaald dat de Britse regering expliciet de toestemming van het parlement nodig heeft om bij het ontbreken van een akkoord met de EU, taksaanpassingen in te voeren, zo berichten Britse media. Die hebben het over "een nederlaag" voor May, die erg zwak staat als leider van een minderheidsregering met een verdeelde partij en een kritisch parlement. Ook twintig Conservatieve parlementsleden stemden voor.

Later deze week zou de Britse premier de deal die zij met de EU heeft afgesproken, voorleggen in het parlement. Volgende week zou er dan gestemd worden. Het blijft een groot vraagteken of een meerderheid haar zal steunen.



"Met de stemming vandaag is een belangrijke stap gezet om een "no-deal"-Brexit te vermijden. Het toont aan dat er hiervoor geen meerderheid is in het parlement", verklaarde Labour-leider Jeremy Corbyn.

"Zullen EU verlaten”

Maar de Britse regering relativeert zelf de stemming. "Dit amendement verandert niets aan het feit dat het VK de Europese Unie op 29 maart zal verlaten", klinkt het, "en het zal ook de overheid niet hinderen om taksen te innen. We gaan met het parlement samenwerken om de overgang voor het fiscale systeem vlot te laten verlopen".

In het amendement staat letterlijk dat de regering de takswetgeving enkel kan aanpassen indien er een akkoord is afgesloten met de EU, de brexit wordt afgeblazen of als de regering het akkoord van het parlement heeft om door te gaan met een ‘no-deal’-brexit. Er moeten nog heel wat meer wetten aangepast worden voor 29 maart, wat dus nog meer problemen kan geven.