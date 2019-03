Nederbelg voorziet ‘patserbak’ van figuurlijke dikke vinger naar politie Caspar Naber

08 maart 2019

21u07

Bron: AD.nl 6 Een in België woonachtige Rotterdammer heeft een wel heel bijzondere manier gevonden om zijn ongenoegen te uiten over het gedrag van de Nederlandse politie. Die zet hem naar eigen zeggen bijna dagelijks aan de kant omdat hij in een ‘patserbak’ rondrijdt en vaak de grens oversteekt.

Uit protest rijdt Kevin Penning (23) uit Hoogstraten sinds vanochtend rond met een opmerkelijke tekst op zijn BMW 635D. Daarmee hoopt hij de politie duidelijk te maken dat het geen zin heeft hem te laten stoppen. “Ik ben in anderhalf jaar tijd al 186 keer gecontroleerd zonder dat er ook maar iets verdachts werd gevonden”, zegt Kevin verbolgen aan het AD. “Op mijn vraag naar het waarom van al die controles krijg ik steeds hetzelfde antwoord: je bent jong, rijdt in een patserbak en steekt dagelijks de grens over.”

Met de benen gespreid

Hij wordt naar eigen zeggen vooral gecontroleerd in de omgeving van Breda, waar zijn vriendin woont. “Het gaat niet om één agent of een ploeg die mij doet stoppen omdat ze iets tegen mij hebben, maar om telkens wisselende teams. In de zomer houden ze mij soms wel vier tot vijf keer per week staande. Vaak moet ik met de armen en benen gespreid tegen mijn auto gaan staan. Soms voor een standaardcontrole met drugshonden maar meestal in het kader van de zogenoemde patserbakcontroles (daarbij wordt gezocht naar crimineel geld, drugs en/of wapens, red.).’’

Een vriend die de humor wel inzag van de actie van Penning, voorzag diens BMW vanmorgen van de waarschuwing aan het adres van de politie. “Normaal kost dat zo'n 90 euro maar hij deed het voor 20 euro”, gniffelt de twintiger.

Ik heb de wagen gekocht voor zo'n 20.000 euro. Tweedehands Kevin Penning

Onkunde

Penning vroeg zich de afgelopen weken steeds vaker af of hij in zijn vrije tijd de auto nog wel zou pakken uit vrees voor nieuwe controles. Maar hij besloot zich niet te laten kisten. Penning, werkzaam in de fietsenhandel, is benieuwd wanneer de stelselmatige controles stoppen.

“De Nederlandse politie weet blijkbaar niet dat auto's zoals deze veel goedkoper zijn in België dan in Nederland en dat ook de wegenbelasting veel goedkoper is. Daardoor kan iemand van mijn leeftijd zich een BMW met dit vermogen veroorloven. Ik heb de wagen gekocht voor zo'n 20.000 euro. Tweedehands. Hij stamt uit 2009.’’

Geen last van Belgische politie

Van de Belgische politie ondervindt de Nederlander naar eigen zeggen nauwelijks last. “In zeven jaar tijd ben ik één keer gecontroleerd in het kader van een routinecontrole.’’

Hoe lang Penning blijft rondrijden met de figuurlijke dikke vinger naar de Nederlandse politie, kan hij nog niet zeggen. “Wat mij betreft blijft de tekst er de rest van het jaar opzitten. Ik ben benieuwd naar de reacties.’’