NBC zou het publiceren van Weinstein-schandaal verhinderd hebben: "Enorme inbreuk op de journalistieke integriteit" AW

31 augustus 2018

13u16

Bron: NYT 0 Het verhaal van Harvey Weinstein en bijhorende schandalen ging al snel viraal onder #MeToo. En zelfs in België kreeg het incident een staartje. Maar het had ook anders kunnen lopen. Enkele hoge pieten zouden immers hun uiterste best hebben gedaan om te verhinderen dat het verhaal naar het publiek lekte.

Het verhaal over het seksueel wangedrag van Harvey Weinstein werd voor het eerst gepubliceerd door The New Yorker. Niet door NBC, de zender waarvoor de onderzoeksjournalist, Ronan Farrow, werkte tijdens zijn onderzoek naar Weinstein en de entertainmentindustrie. Rich McHugh nam onlangs ontslag bij NBC, maar werkte destijds nauw samen met Farrow. Nu beweert hij dat enkele belangrijke figuren binnen het netwerk verhinderden dat de reportage werd uitgezonden. “Een enorme inbreuk op de journalistieke integriteit”, aldus McHugh.



Verder nog mochten Farrow en McHugh de interviews met slachtoffers niet verderzetten. “En het verhaal mochten we niet uitzenden.” De mannen waren op dat moment al acht maanden met hun onderzoek bezig. In augustus begon het tij plots te keren en steunde NBC het onderzoek niet langer, volgens McHugh.

NBC ontkent dat natuurlijk en beweert simpelweg dat ze de reportage van Farrow nog niet konden uitzenden. “We hebben hen nooit gevraagd om te stoppen met filmen. Wel hebben we geëist dat we minstens een geloofwaardig slachtoffer op beeld moesten hebben”, aldus Noah Oppenheim, directeur bij NBC. “Dat is Farrow en McHugh nooit gelukt.”

Pullitzer

Tenslotte stapte Farrow met zijn verhaal naar The New Yorker. Zij publiceerden de beschuldigingen wel in de vorm van een reeks artikelen. Een serie waarmee Farrow uiteindelijk ook een Pullitzer prijs won.