Naziverleden van oprichter brengt Duitse wapenproducent Heckler & Koch in verlegenheid AMPA

07 september 2020

14u10

Bron: Belga 0 Een van de oprichters van de Duitse wapenproducent Heckler & Koch zou betrokken zijn geweest bij nazimisdaden. Dat schrijft de Duitse krant Bild am Sonntag. Volgens de krant zou de ingenieur Edmund Heckler o.m. een fabriek hebben geleid, waar dwangarbeiders in onmenselijke omstandigheden moesten werken.

De krant verwijst naar documenten uit verschillende archieven in Duitsland, waarin tijdsgenoten getuigen over wrede behandelingen. Heckler leidde de Hasag-fabriek in Taucha (Saksen, Oost-Duitsland), waar meer dan duizend gevangenen van concentratiekampen naartoe werden gebracht. Hier moesten zij als dwangarbeiders wapens produceren.

De ingenieur, die lid was van de NSDAP (Nationaalsocialistische Duitse Arbeiderspartij, red.), vluchtte na de Tweede Wereldoorlog naar het Zwarte Woud waar hij, samen met twee andere ingenieurs, in 1949 Heckler & Koch oprichtte. Heckler overleed in 1960. Vandaag is het bedrijf de grootste Duitse producent van handvuurwapens en levert al jaren aan het Duitse leger en de politie.

In een reactie stelt Heckler & Koch dat de getuigenissen grote commotie hebben veroorzaakt. Het bedrijf wil nu een expert aanstellen die de feiten zal onderzoeken, om een objectief beeld over de oprichter te krijgen.