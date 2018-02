Naziliederen kosten FPÖ'er de kop EB

01 februari 2018

15u28

Bron: AFP 0 Een "rijzende ster" van de extreemrechtse Oostenrijkse regeringspartij FPÖ heeft vandaag zijn ontslag uit al zijn politieke functies aangekondigd. De 31-jarige Udo Landbauer lag al een week onder een spervuur van kritiek nadat bekend was geworden dat hij lid was van een groepering die op haar bijeenkomsten onder andere naziliederen zong. Landbauer trok de FPÖ-lijst voor de provinciale verkiezingen vorige zondag in Niederösterreich.

Sinds de onthulling van het nazistische gedachtegoed van de door de vereniging 'Germania' gezongen liederen, hebben de Oostenrijkse autoriteiten het proces gestart om de "studentenvereniging" te ontbinden.

Voor Landbauer betekent de heisa dat hij ontslag neemt/moet nemen als regionaal parlementslid (hij was zondag herverkozen) en als schepen van Wiener Neustadt, nabij Wenen. In zijn aankondiging haalde Landbauer uit naar de "lynchpartij" in de media die hij zegt te hebben moeten ondergaan.

Meer over Udo Landbauer