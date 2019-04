Nazikampwachter (92) terecht voor medeplichtigheid aan moord op meer dan 5.000 gevangenen LH

18 april 2019

14u26

In Duitsland staat een 92-jarige man terecht voor medeplichtigheid aan de moord op meer dan 5.000 gevangenen in een concentratiekamp in Polen op het einde van Tweede Wereldoorlog. De man ziet zichzelf als onschuldig en beweert dat hij nooit met de nazi's sympathiseerde. De zaak tegen Bruno D. is een van de laatste tegen oorlogsmisdadigers uit het nazitijdperk.

De ex-kampbewaker was actief in het kamp Stutthof, dichtbij de huidige Poolse stad Gdansk. In het nazikamp zijn naar schatting 65.000 mensen vermoord. De openbare aanklagers beschuldigen de hoogbejaarde man van medeplichtigheid aan 5.230 moorden tijdens zijn bijna negen maanden durende dienst in het kamp, van augustus 1944 tot april 1945. De gevangenen stierven een gruwelijke dood in de gaskamers, of door giftige injecties in het hart, honger, ziektes zoals tyfus of marteling.

Ik voelde me slecht voor de slachtoffers, ik wist niet waarom ze daar waren Bruno D., kampwachter van nazikamp Stutthof

Volgens de krant Die Welt gaf D. vorig jaar tijdens een vrijwillig verhoor toe dat hij gezien had hoe SS’ers gevangenen naar de gaskamers brachten om er vermoord te worden. “Zou ik er goed aan gedaan hebben om te vertrekken? Ze hadden dan gewoon iemand anders gevonden”, verklaarde hij nu aan de aanklagers. “Ik voelde me slecht voor de slachtoffers, ik wist niet waarom ze daar waren. Ik wist dat het Joden waren die geen misdaad hadden gepleegd”, zei hij nog.

Bruno D. was pas 17 jaar toen hij in het kamp werkte. Hij zei dat hij zich bij de SS, de paramilitaire vleugel van de nazipartij van Adolf Hitler, had aangesloten omdat hij enkel geschikt was voor het garnizoen door een hartaandoening en daardoor moest dienstdoen als bewaker. D. zei ook dat hij geen nazisympathisant is geweest.

Race tegen de klok

Het Duitse gerecht voert momenteel een race tegen de klok om nog een aantal hoogbejaarde mensen te veroordelen voor hun misdaden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar vorig jaar werd een andere zaak, tegen een 94-jarige ex-kampwachter van Stutthof, stopgezet omdat de verdachte te zwak was om terecht te staan.

In maart 2018 overleed Oskar Gröning, die man die bekendstond als de ‘boekhouder van Auschwitz’, op 96-jarige leeftijd, net voor de start van zijn gevangenisstraf. Gröning werd in 2015 veroordeeld voor de genocide van de Joden. Een van de laatste mensen die nog kon veroordeeld worden, was Reinhold Hanning, de gewezen SS-bewaker van Auschwitz, die in 2016 vijf jaar cel kreeg. Hanning overleed in 2017 op 95-jarige leeftijd.