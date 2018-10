Nazi-jagers ontvangen hoogste Franse onderscheiding van president Macron AW

09 oktober 2018

Bron: BBC News 1 De bekendste Frans-Duitse nazi-jagers, Serge en Beate Klarsfeld, zijn in Frankrijk door president Macron nogmaals geëerd voor hun dappere bijdrage in de jacht op oorlogsmisdadigers. Het echtpaar ontving de hoogste onderscheiding.

Fransman Serge Klarsfeld (83) en zijn Duitse vrouw en journaliste Beate Künzel (79) trouwden in 1960 nadat ze samen enkele nazi’s of oorlogsmisdadigers opspoorden. Dankzij het koppel kon onder andere de beruchte Klaus Barbie gearresteerd worden.



Daarvoor ontving Serge het Franse Legioen van Eer, de hoogste en belangrijkste Franse nationale onderscheiding. Zijn vrouw ontving de Orde van Verdienste.

Wie was Barbie?

Klaus Barbie was een Duitse Gestapo-chef die oorspronkelijk deelnam aan acties tegen Nederlandse Joden in Amsterdam. Vanaf 1942 werd hij leider van de Gestapo in de Franse stad Lyon. Zo kreeg hij de bijnaam ‘slager van Lyon’. Zelf martelde hij zijn slachtoffers graag voordat ze stierven. Daarnaast stuurde hij ontzettend veel Joden, onder wie ook kinderen, naar Auschwitz en andere vernietigingskampen.

Na de oorlog vluchtte Barbie naar Latijns-Amerika. Hij woonde in Bolivia toen de Klarsfelds zijn schuilplaats onthulden in 1971. Nadat de nazi in 1983 werd uitgeleverd aan Frankrijk, werd hij daar tot levenslang veroordeeld. De man toonde nooit berouw voor zijn daden en stierf in 1991 op 77-jarige leeftijd aan leukemie.

Wie spoorden ze nog op?

De Klarsfelds zaten niet stil en speurden nog andere oorlogsmisdadigers op waaronder de Franse Maurice Papon, Duitse Kurt Lischka, Herbert Hagen en Ernst Heinrichsohn. In 1979 richtte het echtpaar tenslotte de Beate Klarsfeld Foundation op die de strijd aanbindt met het antisemitisme.

Verder ontvingen de twee al verschillende onderscheidingen in zowel Frankrijk als Duitsland.