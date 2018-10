Nazaat Hitler doorbreekt stilzwijgen vanuit New York: "Ik zou op Merkel stemmen, Trump is irritante leugenaar" jv

08 oktober 2018

14u01

Bron: Bild 0 Officieel heet hij niet Alexander Adolf Hitler, maar Alex Stuart-Houston . In de VS liet zijn vader in 1946 de meest gehate achternaam van dat moment wijzigen. Gek genoeg kreeg Alexander wél Adolf als tweede voornaam. De 68-jarige Amerikaan is een achterneef van Adolf Hitler. Bild zocht hem en zijn twee broers op in de States. Alex doorbrak daar het jarenlange stilzwijgen van de laatste levende Hitler-nazaten en gaf kort zijn mening over Angela Merkel en Donald Trump. Vanachter de hordeur, een kop zwarte koffie in de hand.

De nazaten van de Führer hebben al decennialang niet veel meer met Duitsland. Alexanders vader, William 'Willy' Patrick Hitler, verhuisde naar Amerika in 1930, vóór zijn nazi-oom miljoenen joden en andere slachtoffers tijdens Wereldoorlog II de dood instuurde. Willy streed zelfs voor de US Navy nog tegen de Duitse krijgsmacht. Hitler tegen Hitler. Willy was de zoon van Aloïs Hitler, halfbroer van de dictator, met wie Willy een onderkoelde relatie had. Willy Hitler liet zijn familienaam na de oorlog een paar keer veranderen om zijn kinderen te sparen van de mogelijke gevolgen ervan. Het werd uiteindelijk Stuart-Houston. Willy overleed in 1987.

Alex heeft nog twee broers, Brian en Louis. Ze wonen alle drie in Long Island bij New York. Een vierde broer, Howard, kwam in 1989 om bij aan auto-ongeval. De uitgeweken Hitlers hebben altijd geweigerd de pers te woord te staan. Tot nu. Bild ving bot bij Brian, de jongste zoon die samenwoont met zijn broer Louis. Een korte 'sorry' en de acht watersproeiers in de tuin maakten de reporter van Bild duidelijk dat hij niet meteen welkom was. Maar Alex, die 45 minuten verder in Patchogue woont, wou de Duitse tabloid wél een paar quotes meegeven. Ook al zei hij eerst: "Wij praten niet met de pers. U was ook al bij mijn broers, niet?"

Overtuigde Republikeinen

Over de Duitse bondskanselier Angela Merkel liet Alex zich ontvallen dat ze "intelligent en slim" is. "Ze weet waar ze mee bezig is. Als ik in Duitsland mocht stemmen, stemde ik op haar", was zijn gevraagde reactie op Merkels aanpak van de vluchtelingencrisis.

Over zijn eigen president, Donald Trump, was Alex Stuart-Houston minder enthousiast. Hij noemde Trump een "leugenaar" en "de laatste persoon die ik bewonder". "Sommigen dingen die hij zegt, houden wel steek, maar de meeste niet. Trumps manier wáárop, irriteert me. Hij is niet mijn favoriet." Nochtans is Alex naar eigen zeggen al heel zijn leven net als zijn twee broers een overtuigde Republikein.

Pas twintig jaar geleden onthulde de Britse auteur David Gardner in zijn boek dat de laatste drie nog levende Hitler-nazaten in Long Island woonden.