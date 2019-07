Navy SEAL vrijgesproken van moord op IS-strijder IB

03 juli 2019

01u15

Bron: ANP 0 De Amerikaanse elitemilitair die was beschuldigd van oorlogsmisdaden in Irak, is vrijgesproken op vrijwel alle beschuldigingen waaronder moord. Dat is de uitspraak van een militaire rechtbank in San Diego waar de Navy SEAL terechtstond voor onder meer de moord op een IS-strijder.

Edward Gallagher zou in 2017 een gewonde IS-strijder hebben gedood. Die was gevangen genomen bij de strijd in de Iraakse stad Mosul. Aanklagers zeggen dat Gallagher de tiener eerst behandelde, maar vervolgens zijn mes trok en hem in de nek stak. Een oorlogsmisdaad. Bovendien zou Gallagher ook op ongewapende burgers hebben geschoten in Mosul. Negen verbouwereerde teamleden luidden uiteindelijk de alarmbel, “ondanks zware intimidatie”, zo klinkt het in de aanklacht tegen Gallagher.

De zaak kreeg een verrassende wending toen een Navy SEAL-hospik plots de schuld op zich nam. Deze Corey Scott kreeg immuniteit en kan dus niet vervolgd worden. Hij verklaarde dat Gallagher de IS-strijder weliswaar heeft gestoken, maar hem niet heeft omgebracht. Scott vertelde dat hij de man zelf doodde. Hij drukte zijn duim tegen de buis waarmee de IS’er ademde. De Amerikaan wilde zo naar eigen zeggen voorkomen dat de strijder gemarteld zou worden door de Iraakse strijdkrachten.

Vrijgesproken

De onderscheiden militair is nu vrijgesproken van moord door een jury van zeven leden van de krijgsraad. Gallagher is enkel schuldig bevonden aan het poseren op foto's met het lichaam van de gevangengenomen Iraakse strijder.

Gallagher heeft zelf altijd zijn onschuld volgehouden en noemde de teamleden die onder ede tegen hem getuigden “ontevreden ondergeschikten die aantijgingen fabriceren” om hem “van het bevel te dwingen”.