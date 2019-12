Navy SEAL die beschuldigd werd van oorlogsdaden spendeert weekend bij Trump kv

23 december 2019

21u18

Bron: Business Insider, The Guardian 1 De omstreden Amerikaanse Navy SEAL Edward - Eddie - Gallagher, die beschuldigd werd van oorlogsmisdaden, was dit weekend samen met zijn vrouw te gast in Mar-a-Lago, het privéverblijf van president Donald Trump in Florida.

Gallagher werd door zes collega-SEALS beschuldigd van de moord op een jonge IS-strijder in Irak, die hij in 2017 met een jachtmes in de nek had gestoken. Daarna poseerde hij met het lijk voor de foto. Zijn eenheid beschuldigde hem ook van de moord op twee burgers in 2017: hij zou zomaar geschoten hebben op een jong meisje dat gehuld was in een hoofddoek met bloemenprint en een oude man met wie ze langs de Tigris-rivier liep.

Uiteindelijk werd Gallagher enkel schuldig bevonden voor het poseren met het lijk van de gevangene. Voor die misdaad diende hij gedegradeerd te worden, maar dat werd tegengehouden door president Trump, nadat Fox News een intensieve campagne had gevoerd voor Gallaghers vrijspraak.



Zondag postte Gallaghers vrouw Andrea verscheidene foto’s van zichzelf en haar man met Trump en diens vrouw Melania in Mar-a-Lago. “Eindelijk de kans gekregen om de president en zijn geweldige vrouw te bedanken met een klein geschenkje van Eddie’s stationering in Mosul”, schreef ze bij een van de foto’s, zonder te verduidelijken wat het cadeautje precies was.