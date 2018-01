Navy kan munitie voor 'Batmanschip' van 4 miljard dollar niet betalen Joeri Vlemings

30 januari 2018

08u51

Bron: Motherboard 0 De Amerikaanse torpedojagers van de Zumwaltklasse zouden de paradepaardjes van de Navy worden. Maar aan de hightech oorlogsschepen hangt een fors prijskaartje van zo'n 4 miljard dollar (3,2 miljard euro), per schip. Daarom bestelde de VS slechts drie van die 'Batmanschepen'. Ook de munitie voor de kanonnen is peperduur. Zelfs voor de Navy zijn de raketten van zo'n 800.000 per stuk té kostelijk.

De USS Zumwalt was de eerste van de drie indrukwekkende torpedojagers met stealth technologie en geleide wapens aan boord. De Amerikaanse marine plande aanvankelijk de aankoop van 32 van deze oorlogsschepen van de Zumwaltklasse, maar het prijskaartje - ergens tussen de 3 en 4 miljard euro - herleidde dat aantal tot nog amper drie. De USS Michael Monsoor is de tweede en is bijna klaar voor gebruik. Het derde schip is nog in aanbouw.

De USS Michael Monsoor is 185 meter lang, is voorzien van gesofisticeerde computerapparatuur, is zo goed als onzichtbaar en kan helikopters en drones op het enorme vliegdek laten landen. De unieke, geavanceerde kanonnen van 155 mm diameter kunnen GPS-geleide raketten afvuren die tot zo'n 100 km ver reiken. Enig probleem: die raketten kosten per ronde bijna 1 miljoen dollar. Elk schip heeft een capaciteit van 600 rondes. Om ze alle drie volledig te bewapenen met deze 'slimme raketten' zou dat dus neerkomen op ongeveer 1,45 miljard euro. Zelfs naar Amerikaanse legermaatstaven is dat té gortig. De geplande bestelling van 2.000 raketten werd geannuleerd.

De marine wou de belangrijkste wapens op de stealth-schepen aanpassen zodat ze goedkopere munitie kon gebruiken. Maar dat zou op zich dan weer nog eens 250 miljoen dollar kosten. De Navy besloot uiteindelijk ook daarvan af te zien en de torpedojagers - bedoeld om de vijand aan te vallen van aan de kust zodat Amerikaanse troepen veilig aan land zouden kunnen - dan maar voor andere missies in te zetten. De Zumwalts zouden niet langer stranden bombarderen maar op vijandige schepen jagen. Als munitie zouden dan bestaande langeafstandsprojectielen gebruikt worden.

Maar... de Navy heeft op dit moment niet voldoende van antischeepsraketten voor de Zumwalts. De totale kostprijs om de drie destroyers met deze munitie uit te rusten zou bovendien komen op 900 miljoen dollar (730 miljoen euro). Dat is weliswaar 'slechts' de helft van de prijs van de 'slimme' gps-raketten maar nog altijd zo duur dat het jaren zou duren om zo'n volledige stock aan te kopen. De Navy bezit ook nog ongeveer 80 andere destroyers en cruisers die deze munitie nodig hebben.

Specialisten verwachten dat het allemaal wel goed komt, schrijft Motherboard. Omdat het wapenarsenaal blijft evolueren en omdat de Zumwalts in principe voorzien zijn op flexibiliteit en aanpassingen. Maar een volledige bewapening zal sowieso nog jaren op zich laten wachten, besluit de techsite.