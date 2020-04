NAVO wil vermijden dat gezondheidscrisis leidt tot veiligheidscrisis JG

01 april 2020

14u39

De NAVO wil vermijden dat de gezondheidscrisis veroorzaakt door het coronavirus de veiligheid van de bondgenoten in het gedrang brengt. De bedreigingen "zijn niet miraculeus verdwenen", aldus secretaris-generaal Jens Stoltenberg. Donderdag vergaderen de ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO-lidstaten voor het eerst in het bestaan van het bondgenootschap via videoconferentie, vanwege de coronacrisis. "Ons antwoord op Covid-19 staat bovenaan onze agenda", aldus Stoltenberg.

"De kerntaak van de NAVO is instaan voor de veiligheid en bescherming van bijna 1 miljard mensen. Ons belangrijkste doel is verzekeren dat deze gezondheidscrisis geen veiligheidscrisis wordt", aldus de NAVO-baas. "We zorgen ervoor dat we preventieve maatregelen tegen Covid-19 nemen, maar de NAVO blijft functioneren, want de bedreigingen zijn niet miraculeus verdwenen."

De secretaris-generaal verwees zo naar de militaire oefeningen van Rusland. Ook staat de NAVO nog steeds in voor de bewaking van het luchtruim en de zeeën. "We hebben enkele oefeningen geherprogrammeerd of een andere dimensie gegeven, maar we hebben de operationele beschikbaarheid niet beperkt", klinkt het. "Het beste antwoord op desinformatie en propaganda, zijn de feiten."

Steun coördineren

Tijdens hun vergadering zullen de NAVO-ministers bestuderen hoe de lidstaten hun steun aan de leden beter kunnen coördineren. "De legers van de bondgenoten spelen een sleutelrol in de strijd tegen het coronavirus in hun thuislanden", aldus Stoltenberg. "Ze leveren vitale steun aan de civiele inspanningen, zoals veldhospitalen, het transport van patiënten, de ontsmetting van openbare gebieden en de beveiliging van grensovergangen."

De ministers van Buitenlandse Zaken zullen het voorts ook hebben over de NAVO-missies in Irak en Afghanistan en over het reflectieproces met betrekking tot de politieke toekomst van de verdragsorganisatie.