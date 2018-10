NAVO weigert nieuwe kernwapens in Europa: “Willen geen nieuwe Koude Oorlog” kg

24 oktober 2018

15u50

Bron: Belga 0 De lidstaten van de NAVO weigeren om nieuwe nucleaire wapens in Europa te ontplooien, om zo te reageren op een Russische dreiging. Dat zei de secretaris-generaal van de verdragsorganisatie, Jens Stoltenberg, na de dreiging van de Amerikaanse president Donald Trump om het nucleair arsenaal uit te bouwen.

"We willen geen nieuwe Koude Oorlog, we willen geen nieuwe wapenwedloop", waarschuwde Stoltenberg. "Ik denk niet dat de leden van de NAVO zullen aanvaarden dat meer kernwapens in Europa worden ontplooid om te reageren op het nieuwe Russische rakettenprogramma SSC-8 (in Rusland 9M729 genaamd, nvdr.).”

INF-verdrag

Trump had zaterdag aangekondigd dat de VS zich terugtrekken uit het nucleair wapenverdrag met Rusland. Het zogenaamde INF-verdrag (Intermediate-Range Nuclear Force) voorziet de vernietiging van alle kernraketten en kruisraketten met reikwijdtes tussen 500 en 5.500 kilometer. Staatshoofden Ronald Reagan en Michael Gorbatsjov ondertekenden het verdrag in 1987 in volle Koude Oorlog.

De Amerikaanse president dreigde er ook mee het Amerikaanse kernarsenaal te zullen uitbouwen, om zo de ontwikkeling en ontplooiing van een nieuw systeem met langeafstandsraketten door Rusland tegen te gaan.

"Het INF-verdrag is erg belangrijk maar werkt niet als het niet wordt gerespecteerd. De Verenigde Staten houden zich aan hun verplichtingen, maar Rusland schendt die", aldus Stoltenberg. Hij erkende dat de Amerikaanse beslissing niet unaniem wordt gedeeld binnen de verdragsorganisatie. De Europese Unie vroeg om het verdrag, "cruciaal voor de veiligheid", in stand te houden.

“Russische raket”

De vertegenwoordigers van de 29 lidstaten komen morgen bijeen op het hoofdkwartier van de verdragsorganisatie in Brussel. De NAVO-baas kondigde aan dat de ambassadeurs van de NAVO-lidstaten zullen vergaderen over "de gevolgen van de ontwikkeling van de nieuwe Russische raket voor onze veiligheid". Ook vinden er gesprekken plaats met Moskou om een nieuwe vergadering van de NAVO-Rusland Raad te houden.

Bekijk ook: