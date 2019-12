NAVO vreest dat Rusland met onderzeeërs kabels tussen VS en Europa wil doorknippen HR

16 december 2019

17u01

Bron: Belga 112 Buitenland De NAVO-lidstaten hebben deze herfst het grootste aantal manoeuvres van Russische onderzeeërs gerapporteerd sinds het einde van de Koude Oorlog. Een van de scenario’s is dat de Russen communicatiekabels tussen Europa en de VS willen doorknippen.

“Rusland optimaliseert voortdurend zijn slagkracht onder water”, zegt NAVO-woordvoerster Oana Lungescu. Ze vertelde vandaag aan Duitse journalisten dat in oktober een tiental Russische duikboten tegelijk actief was in de Noordzee en het noorden van de Atlantische Oceaan.

De NAVO zegt sinds langere tijd hierop te hebben gereageerd. Zo zijn er ook meer manoeuvres en patrouilles ter zee van de NAVO-bondgenoten en ze investeren meer in aanvallen op onderzeeboten vanuit de lucht. Ook is in de basis van Norfolk (Virginia) een nieuw commando aangesteld dat voor een betere bescherming van de transportwegen tussen Noord-Amerika en Europa moet zorgen.

Het noorden van de Atlantische Oceaan is belangrijk voor de veiligheid van Europa vanwege de koophandelstrajecten, de communicatiekanalen en de militaire routes, aldus de woordvoerster.

Kabels

Een van de NAVO-scenario's houdt in dat Russische onderzeeërs de communicatiekabels tussen de VS en Europa zouden doormidden snijden. Aanvallen van die aard zouden deel van een hybride oorlogsvoering kunnen worden, heet het. Dat wil zeggen een scenario waarbij zowel openlijke als geheime oorlogshandelingen worden verricht.

