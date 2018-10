NAVO verzamelt meer dan 50.000 militairen voor grootste militaire oefening sinds einde van de Koude Oorlog AW

09 oktober 2018

14u40

Bron: Belga 1 De NAVO zal eind oktober meer dan 50.000 militairen in Noorwegen verzamelen, uit de 29 lidstaten en partnerlanden Zweden en Finland. Het gaat om de grootste militaire oefening sinds het einde van de Koude Oorlog. België stuurt zowat 450 soldaten naar de oefening.

De oefening heet "Trident Juncture 2018". De oefening gaat uit van een scenario waarbij artikel 5 van het Navo-verdrag wordt ingeroepen, en er collectief gereageerd wordt na een aanval op een of meer leden.



In totaal nemen meer dan 50.000 militairen deel aan de oefening, een aantal dat nooit meer is gehaald sinds de val van de Berlijnse Muur in november 1989.

Amerikaans vliegdekschip

De Verenigde Staten sturen het vliegdekschip USS Harry S. Truman en zijn gevechtsgroep van 6.000 mariniers en piloten, verduidelijkte de Amerikaanse admiraal James Foggo, de bevelvoerder van de geallieerde troepen voor het zuiden van Europa, tijdens een persconferentie in Brussel.

Defensieve karakter van de NAVO

Trident Juncture moet vooral het defensieve karakter van de NAVO beklemtonen, aldus nog Foggo. "De NAVO is in staat om eender welke tegenstander af te schrikken", zei hij, zonder expliciet naar Rusland te verwijzen. Noorwegen en Rusland zijn buurlanden.