NAVO verwelkomt nieuw lid Noord-Macedonië KVE

30 maart 2020

16u57

Bron: ANP 0 Op het NAVO-hoofdkwartier in Brussel is Noord-Macedonië ceremonieel binnengehaald als nieuw lid. De vlag van de republiek werd gehesen naast die van de andere lidstaten terwijl het volkslied van het Balkanland klonk. Noord-Macedonië is nu het dertigste lid "van de NAVO-familie", zei NAVO-topman Jens Stoltenberg in zijn welkomstwoord. De ceremonie vond vanwege het coronavirus zonder publiek plaats.

"Noord-Macedonië heeft een historisch compromis over zijn naam gesloten, wat de toetreding mogelijk heeft gemaakt", prees Stoltenberg. Vanwege de naam Macedonië hield Griekenland de toetreding altijd tegen, maar vorig jaar ging de voormalige Joegoslavische republiek er mee akkoord om zich Noord-Macedonië te noemen. De vertegenwoordiger van Noord-Macedonië die bij de ceremonie aanwezig was zei: "Eindelijk zijn we met onze bondgenoten."

Stoltenberg verwelkomde ook het besluit van de EU om de toetredingsonderhandelingen met het land te openen. Die gaan mogelijk nog dit jaar van start.