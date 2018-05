NAVO-topman volgende week op bezoek bij Trump bvb

11 mei 2018

14u18

Bron: Belga 0 NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg brengt volgende week, van 16 tot 18 mei, een bezoek aan de Verenigde Staten voor een ontmoeting met president Donald Trump. Dat heeft de NAVO vandaag bekendgemaakt.

NAVO-topman Stoltenberg is bezig aan een reeks consultaties met bondgenoten in aanloop naar de NAVO-top met staats- en regeringsleiders op 11 en 12 juli in Brussel. Stoltenberg zal ook een ontmoeting hebben met de minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo, de minister van Defensie James Mattis, de nationale veiligheidsadviseur John Bolton en andere hooggeplaatste leden van de regering van Trump.

Trump heeft in het verleden laten verstaan dat hij de NAVO 'overbodig' vond, maar heeft sinds zijn aantreden in januari 2017 wel getracht om de NAVO-bondgenoten gerust te stellen over het respecteren van artikel 5, het artikel dat bepaalt dat een aanval tegen één van de NAVO-leden gezien wordt als een aanval tegen alle NAVO-leden.