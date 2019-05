NAVO-top in Londen op 3 en 4 december jv

22 mei 2019

21u50

Bron: belga 0 Op 3 en 4 december vindt in Londen een nieuwe top plaats van de staats- en regeringsleiders van de NAVO-landen. Dat heeft secretaris-generaal Jens Stoltenberg aangekondigd. De NAVO-top staat in teken van de zeventigste verjaardag van het militaire bondgenootschap.

"Ik heb de voorbereidingen over het evenement besproken met eerste minister Theresa May op 10 Downing Street vorige week (op 14 mei)", aldus Stoltenberg in een verklaring.

In 1949 was het Verenigd Koninkrijk één van de twaalf stichtende leden van de verdragsorganisatie, net als België. "Londen was de thuis van ons eerste hoofdkwartier, dus is het een passende plaats voor de NAVO-staats- en regeringsleiders om de toekomst van de alliantie te plannen", aldus nog de secretaris-generaal.

De lidstaten zullen het op de top hebben over de huidige en opkomende veiligheidsuitdagingen.