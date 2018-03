NAVO stuurt Russische diplomaten weg, Rusland beschuldigt VS ervan andere landen onder druk te zetten HR

27 maart 2018

15u38

Bron: ANP 1 De NAVO stuurt zeven Russische diplomaten weg. Hun accreditatie bij het westerse bondgenootschap wordt ingetrokken en die van drie anderen geweigerd. De permanente missie van Rusland bij de NAVO mag nog maximaal uit twintig mensen bestaan, tien minder dan nu het geval is. Rusland beschuldigt intussen Washington ervan andere landen onder druk te zetten om massaal diplomaten uit te zetten.

NAVO-topman Jens Stoltenberg maakte de maatregel vandaag bekend. Die is een reactie op de aanslag met zenuwgas op een voormalige dubbelspion in het Engelse Salisbury waar Moskou verantwoordelijk voor wordt gehouden. ,,Een roekeloze schending van de internationale normen'', aldus de Noor.

Hij hekelde het gebrek aan een ,,constructieve'' reactie uit het Kremlin op de aanslag. ,,Dit stuurt een duidelijk signaal aan Rusland dat er kosten en gevolgen zitten aan zijn onacceptabele en gevaarlijke gedragspatroon.'' Volgens Stoltenberg zal het Russische inlichtingenwerk in NAVO-landen met de uitwijzing moeilijker worden.

Maandag besloten de VS, Canada en een groot aantal EU-landen, waaronder Nederland, om Russische diplomaten uit te zetten. Meer dan 25 NAVO-lidstaten en -bondgenoten hebben inmiddels in totaal ruim 140 Russische diplomaten uitgezet. De NAVO blijft evengoed vasthouden aan een benadering van afschrikking én dialoog met Moskou.

Rusland en de NAVO werken sinds begin jaren negentig samen, onder meer op het vlak van terrorismebestrijding. Ook in Afghanistan wordt samengewerkt. Sinds de Russische inlijving van de Krim in 2014 is het politieke overleg in de NAVO-Ruslandraad op een lager pitje gezet. Er wordt wel weer een nieuwe bijeenkomst gepland, aldus Stoltenberg.

"Uitwijzing onder druk van VS"

Rusland beschuldigt Washington ervan andere landen onder druk te zetten om massaal diplomaten uit te zetten. Meer dan 20 westerse landen zetten maandag en dinsdag meer dan honderd diplomaten uit. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov zei dat er nog maar ,,weinig onafhankelijke landen'' over zijn in Europa. ,,Als een of twee diplomaten worden uitgezet uit een land, dat ondertussen verontschuldigingen in ons oor fluistert, weten we zeker dat dit het gevolg is van kolossale druk, kolossale chantage, wat jammer genoeg nu het belangrijkste middel van de VS op internationaal gebied is'', citeert de BBC.