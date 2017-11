NAVO stuurt 3.000 extra troepen naar Afghanistan ADV

15u19

Bron: belga 0 AFP De NAVO heeft beslist de 'Resolute Support' missie in Afghanistan, waarbij ze vooral advies en bijstand levert aan de Afghaanse troepen, nog verder de versterken. Er komen 3.000 soldaten bij, wat de totale troepenmacht op 16.000 brengt, heeft secretaris-generaal Jens Stoltenberg aangekondigd op een persconferentie in Brussel.

Volgens Stoltenberg zullen de 3.000 nieuwe soldaten zich vooral bezighouden met het trainen van Afghaanse troepen. Vooral de bijzondere eenheden zouden extra opleiding krijgen, voornamelijk dan in de lucht. De alliantie moet zich ook uitspreken over extra financiële middelen voor Afghanistan. In juli hadden ze zich al geëngageerd om zeker nog tot 2020 het Afghaanse leger en de politie financieel te blijven ondersteunen.

België heeft zich ertoe verbonden bijkomende troepen te sturen ter ondersteuning van de NAVO-missie in Afghanistan, maar de formele beslissing moet wel nog groen licht krijgen op de volgende ministerraad. Dat zegt de woordvoerder van minister van Defensie Steven Vandeput.

De NAVO heeft België alvast om troepenversterking gevraagd. "Die aanvraag wordt onderzocht door de Generale Staf van Defensie. We moeten intern nagaan of het mogelijk zal zijn of niet om extra manschappen te sturen", legt de woordvoerster van minister Vandeput uit. Momenteel nemen 62 Belgische manschappen deel aan de NAVO-missie in Afghanistan.

De Verenigde Staten hadden half oktober al eens gevraagd om extra NAVO-troepen in Afghanistan. Ook de Amerikanen drijven er hun troepenmacht stelselmatig op, maar zij willen ook van de Europese partners bijkomend engagement zien.