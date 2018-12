NAVO spreekt zich niet uit over mogelijke terugtrekking VS-soldaten uit Afghanistan jv

21 december 2018

14u18

Bron: dpa/belga 0 De NAVO wil zich voorlopig niet uitspreken over een mogelijke gedeeltelijke terugtrekking van Amerikaanse soldaten uit Afghanistan. "We hebben de berichten gezien", aldus woordvoerster Oana Lungescu in Brussel. Volgens de verdragsorganisatie kunnen enkel de Amerikaanse autoriteiten informatie daarover verstrekken.

Lungescu wees echter wel nog op de recente vergadering van de ministers van Buitenlandse Zaken op het NAVO-hoofdkwartier. De ministers hadden daar nog hun engagement benadrukt om in Afghanistan veiligheid en stabiliteit op de lange termijn te bewerkstelligen. "Onze inzet is belangrijk om te garanderen dat Afghanistan nooit nog een veilige haven wordt voor internationale terroristen", zei ze.

Worden de berichten over de gedeeltelijke terugtrekking van de Amerikaanse soldaten bevestigd, dan zou dat gevolgen hebben voor de NAVO-trainingsmissie in Afghanistan. Volgens officiële cijfers van de verdragsorganisatie begin december, nemen de VS daaraan deel met 8.475 soldaten, ongeveer de helft van de 16.919 militairen tellende missie.

Daarnaast heeft Washington nog enkele duizenden soldaten in het land voor de bilaterale ondersteuning van de Afghaanse strijdkrachten. De Amerikaanse president Donald Trump zou echter zowat de helft van de VS-soldaten willen terugtrekken. Hoeveel dan nog voor de NAVO worden ingezet, is niet duidelijk.

Vertrek Mattis

De NAVO betreurt de aankondiging dat de Amerikaanse minister van Defensie James Mattis eind februari opstapt. Mattis is een gerespecteerde soldaat en diplomaat en heeft ertoe bijgedragen de NAVO sterk te houden in een uitdagend tijdperk, aldus Lungescu. Jens Stoltenberg, de secretaris-generaal van de NAVO, zal met Mattis blijven samenwerken tot het einde van diens mandaat. "Hij verwacht ook nauw samen te werken met zijn opvolger", aldus nog de woordvoerster. "We zijn dankbaar voor het ijzersterke engagement van de Verenigde Staten in de NAVO. Amerikaans leiderschap houdt onze trans-Atlantische alliantie sterk."

Aan de andere kant van de internationale politiek, schaalt Moskou het vertrek van Mattis positief in. Konstantin Kossatsjov, de voorzitter van de commissie Buitenlandse Zaken in de Federatieraad (het hogerhuis van het Russische parlement), noemt het een "interessant en eerder positief signaal". Trump had Mattis volgens hem "eerder als een Democraat" gezien.

"We kunnen concluderen dat Trump zich in de omgang met de geallieerden, in de betrekkingen met Rusland en China, in de beslissingen over de afbouw van de Amerikaanse aanwezigheid in het buitenland, afgezet heeft van de standpunten van Mattis.”