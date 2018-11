NAVO: “Russisch militair geweld tegen Oekraïne ongerechtvaardigd” IVI

26 november 2018

18u42

Bron: Belga 1 Het Russische militaire geweld tegen Oekraïne in de Zee van Azov is niet gerechtvaardigd, oordeelt NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg na een bijzondere vergadering van de NAVO-Oekraïne Commissie. Die vergadering vond plaats nadat Russische troepen zondag drie Oekraïense marineschepen nabij het schiereiland de Krim in beslag hebben genomen. Ook de VS spreekt van een “illegale actie”.

"Er is geen rechtvaardiging voor het gebruik van militair geweld tegen Oekraïense schepen en marinepersoneel", zegt Stoltenberg. "Ik roep Rusland op om onmiddellijk de Oekraïense zeelieden en schepen die het gisteren in beslag nam, vrij te geven. Ik roep opnieuw op tot kalmte en terughoudendheid."

De NAVO-ambassadeurs roepen Rusland op om ongehinderde toegang tot de Oekraïense havens te verzekeren en Oekraïne vrije scheepvaart toe te staan in de Zee van Azov en de Straat van Kertsj.

Oorlog

Volgens de NAVO-baas is het incident van zondag een "herinnering dat er een oorlog woedt in Oekraïne", die al meer dan vier jaar aanhoudt. "Sinds 2014 hebben alle bondgenoten de Russische agressieve acties in de Krim en Oost-Oekraïne veroordeeld. Rusland moet zijn steun aan militante groepen stopzetten en moet al zijn troepen terugtrekken van Oekraïens grondgebied."

Stoltenberg zegt ook dat de militarisering van de Krim, de Zwarte Zee en Zee van Azov door Rusland een bedreiging vormt voor de Oekraïense onafhankelijkheid en de stabiliteit in de regio ondermijnt. Hij wijst ook nog op de verschillende sancties die NAVO-lidstaten Rusland hebben opgelegd, en op de versterking van de collectieve defensie van de verdragsorganisatie. "Rusland moet begrijpen dat zijn acties gevolgen hebben", aldus Stoltenberg. De NAVO zal Oekraïne politieke en praktische steun blijven leveren, volgens de secretaris-generaal.

“Illegale actie”

Ook de Amerikaanse ambassadrice bij de Verenigde Naties, Nikki Haley, veroordeelt de “illegale” actie van Rusland. Het Russische gedrag maakt een normale relatie tussen Washington en Moskou onmogelijk, aldus Haley. Zij hekelt nog een “schandalige schending” van de Oekraïense soevereiniteit.

“Zoals de president van mijn land meermaals heeft gezegd, zijn de Verenigde Staten voorstander van een normale relatie met Rusland. Maar illegale acties zoals deze maken dat onmogelijk”, heeft ze benadrukt tijdens een spoedvergadering van de VN-Veiligheidsraad.

Haley roept net als Stoltenberg Rusland op om de Oekraïense vaartuigen en hun bemanningen vrij te laten. “We roepen Rusland op zijn internationale verplichtingen na te leven en zich niet te kanten tegen de Oekraïense zeetransit in de Straat van Kertsj”, zegt ze.

“Anti-Russische houding”

Zowel Oekraïne als Rusland had een spoedvergadering van de VN-Veiligheidsraad gevraagd. Het Russische verzoek was getiteld “Schending van de grenzen van Rusland”, maar werd afgewezen. Onder andere de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk stemden tegen. Enkel China, Bolivia en Kazachstan steunden het Russische verzoek.

Tijdens een toespraak heeft de Russische viceambassadeur Dimitri Polanski hard uitgehaald naar zij die een “anti-Russische houding” voeden. “U roept op tot haat” tegen Rusland, zei hij. Hij hekelde de schending die volgens Moskou de Oekraïense vaartuigen in de Straat van Kertsj hebben gepleegd.

Rusland wou volgens hem enkel de veiligheid van de brug over de straat verdedigen. Ook zei hij dat het decreet van de Oekraïense president Petro Porosjenko om de krijgswet af te kondigen, enkel dient om de presidentsverkiezingen, die gepland zijn in de lente, te kunnen uitstellen.

Merkel ongerust

De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft haar ongerustheid over de situatie in Oekraïne uitgedrukt in een telefoongesprek met de Oekraïense president Petro Porosjenko. Ze heeft het belang van de-escalatie en dialoog beklemtoond en gezegd dat ze daarvoor haar steun wil aanbieden, aldus haar woordvoerder Steffen Seibert.

Eerder had de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas al voorgesteld dat Frankrijk en Duitsland als bemiddelaars kunnen optreden in het conflict tussen Oekraïne en Rusland. Duitsland had nog daarvoor gevraagd dat Rusland de zondag in beslag genomen Oekraïense vaartuigen teruggeeft en dat de gevangen zeelieden vrijkomen.