NAVO-Rusland Raad met nucleair wapenverdrag als inzet levert niks op

25 januari 2019

13u30

De vergadering van de NAVO-Rusland Raad in Brussel heeft geen vooruitgang opgeleverd over het INF-verdrag en het conflict in Oekraïne. Dat zei Jens Stoltenberg, NAVO-secretaris-generaal, na afloop . De NAVO (en de VS) beschuldigt Rusland ervan het bilaterale INF-verdrag (Intermediate-Range Nuclear Forces) uit 1987 te schenden. Moskou zegt dan weer dat het 9M729-rakettensysteem het INF niet overtreedt.

Het INF-verdrag tussen Rusland en de Verenigde Staten voorziet de vernietiging van alle kernraketten en kruisraketten met een reikwijdte tussen 500 en 5.500 kilometer die op de grond worden gelanceerd. Maar over het INF-verdrag en Oekraïne "zijn de NAVO-bondgenoten en Rusland het fundamenteel oneens", aldus Stoltenberg. "Net daarom is het belangrijk een dialoog te hebben. Om onzekerheden aan te pakken, de voorspelbaarheid te verhogen en risico's te beperken."



Aan de vergadering nam de Russische viceminister van Buitenlandse Zaken Sergej Rjabkov deel. Ondanks het feit dat de vergadering niets opleverde, noemde Stoltenberg de bijeenkomst “nuttig” en “professioneel”.

In gevaar

Volgens Stoltenberg zijn alle bondgenoten het eens dat het INF-verdrag cruciaal is geweest voor de Euro-Atlantische veiligheid. "Maar het verdrag is nu in gevaar. Helaas hebben we geen tekenen van een doorbraak gezien", aldus de NAVO-baas. Volgens hem is Rusland niet bereid het standpunt te veranderen. "Vandaag hebben de bondgenoten Rusland opnieuw aangemaand volledig en controleerbaar te voldoen aan het verdrag."

Spanningen

Tijdens de vergadering kwamen ook de opgelopen spanningen in en rond de Zee van Azov aan bod. De NAVO-landen riepen Rusland opnieuw op om alle Oekraïense matrozen en schepen vrij te geven die in november in beslag zijn genomen, na het incident met de Oekraïense marine.