NAVO roept Rusland op "zijn troepen terug te trekken" uit oosten van Oekraïne KVE

30 oktober 2019

17u23

Bron: Belga 0 De secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg, heeft Rusland aangemaand "zijn troepen terug te trekken" uit het separatistische oosten van Oekraïne. Gisteren trokken Oekraïense soldaten en pro-Russische rebellen zich terug uit een belangrijke sector op de frontlijn.

"De NAVO heeft duidelijk gezegd dat Rusland een bijzondere verantwoordelijkheid heeft in de uitvoering van de (vredes)akkoorden van Minsk en dat het al zijn troepen moet terugtrekken, al zijn officieren, uit het oosten van Oekraïne, en ermee moet ophouden dit gebied te destabiliseren", verklaarde Stoltenberg tijdens een bezoek aan Odessa, in het zuiden van Oekraïne.

Kiev en het Westen beschuldigen Rusland van het leveren van wapens aan de pro-Russische separatisten en van de opstelling van Russische militairen in het oosten van Oekraïne, waar bijna 13.000 mensen gedood zijn sinds het begin van de gevechten vijf jaar geleden. Moskou ontkent bij hoog en laag elke militaire betrokkenheid, ondanks de vaststellingen van talrijke media.

Onder impuls van de nieuwe Oekraïense president Volodymyr Zelensky, die beloofd heeft de vrede te herstellen, begonnen Kiev en de separatisten hun troepen terug te trekken uit een kleine sector op de frontlijn.

Stoltenberg brengt een tweedaags bezoek aan Oekraïne om "de steun van de NAVO aan Oekraïne te tonen" in het conflict met Rusland, dat in 2014 ook het Oekraïense schiereiland de Krim annexeerde. Hij ontmoet morgen in Kiev president Zelensky en zal een toespraak geven tot de Oekraïense parlementsleden.