NAVO roept Afghanen op kans op vrede te grijpen

AH

24 april 2020

16u44

Bron: Belga

0

De strijdende partijen in Afghanistan moeten hun vijandigheden staken en de historische kans op vrede grijpen. Dat vindt de NAVO. In een verklaring roepen de dertig lidstaten de taliban op het geweld te verminderen en naar de onderhandelingstafel te komen, zoals eerder met de Verenigde Staten is overeengekomen.