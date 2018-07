NAVO nodigt Macedonië uit als dertigste lid na naamsverandering kg

11 juli 2018

18u11

Bron: Belga 4 De NAVO heeft de Macedonische regering uitgenodigd om de toetredingsgesprekken tot de militaire verdragsorganisatie op te starten. Het bondgenootschap heeft dat vandag beslist tijdens de NAVO-top in Brussel. Daarvoor moet Macedonië eerst wel een nieuwe naam aannemen.

De beslissing kwam er na het akkoord tussen Skopje en Athene over de naam van Macedonië. Beide landen kwamen de naam "Republiek Noord-Macedonië" overeen. "We verwelkomen het historische akkoord tussen Athene en Skopje over de oplossing van de naamskwestie", aldus de staats- en regeringsleiders van de NAVO in een gezamenlijke verklaring na de top. "In lijn met ons beleid, hebben we beslist de regering in Skopje uit te nodigen om toetredingsgesprekken te starten om onze alliantie te vervoegen."

NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg beklemtoonde tijdens een persconferentie dat de deur van de NAVO "open staat en open zal blijven staan". "Eens alle nationale procedures zijn afgewerkt om het naamsakkoord te finaliseren, zal het land de NAVO vervoegen als ons dertigste lid", zei hij nog. Stoltenberg merkte op dat als de naam niet wordt veranderd, het land niet mag toetreden tot de NAVO.



Gelijknamige regio

Macedonië grenst in het zuiden aan de Griekse regio met dezelfde naam. Griekenland weigerde het buurland het recht op de historische naam Macedonië. Als tegenprestatie voor de naamsverandering wil Athene het pad van het land naar de NAVO en naar de EU niet langer blokkeren.

De naamsverandering staat echter nog niet vast: het voorstel moet nog worden goedgekeurd in een referendum en door het Griekse parlement worden bekrachtigd.