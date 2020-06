NAVO moet zich wapenen tegen bedreigingen uit China HLA

13 juni 2020

06u09

Bron: Belga 0 Jens Stoltenberg, de NAVO-secretaris-generaal, heeft de militaire alliantie opgeroepen zich sterker te wapenen tegen bedreigingen uit China. "China investeert sterk in nucleaire wapens en langeafstandsraketten, die Europa kunnen bereiken. De NAVO-bondgenoten moeten gezamenlijk deze uitdaging tegemoet treden", aldus Stoltenberg aan de Duitse krant Welt am Sonntag.

"We zien niet dat een NAVO-lidstaat onmiddellijk bedreigd wordt", aldus Stoltenberg. China probeert wel de bewegingsvrijheid van schepen in internationale wateren in de Zuid-Chinese Zee steeds meer te belemmeren, zegt hij. De NAVO-baas heeft het over "heel ernstige ontwikkelingen" en roept Peking op zich te houden aan de regels van vrije handel en de vrijheid van scheepvaart in internationale wateren. Ondanks de spanningen zal de NAVO zich niet ontplooien in de regio, aldus Stoltenberg. "Er is geen reden om troepen van de alliantie daarheen te sturen."

De opmars van China verandert in zijn woorden "de globale machtsbalans fundamenteel". China is zo aanwezig in het noordpoolgebied, de Middellandse Zee en in Afrika en investeert in kritieke infrastructuur in Europa. "De NAVO moet op die ontwikkelingen antwoorden, omdat die een fundamentele verandering in de wereldwijde machtsbalans inhoudt.”