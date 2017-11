NAVO-ministers van Defensie buigen zich over troepenversterking in Afghanistan LB

Bron: Belga 0 EPA Italiaanse miliatairen van de Resolte Support-missie in Afghanistan brengen keukenmateriaal naar een weeshuis. De 29 ministers van Defensie binnen de NAVO zullen het tijdens hun vergadering in Brussel, op woensdag en donderdag, onder andere hebben over de versterking van de NAVO-missie in Afghanistan. Daarnaast staan ook de spanningen met Noord-Korea, de commandostructuur van het bondgenootschap en de cyberveiligheid op de agenda, zo is vernomen bij een woordvoerder van de verdragsorganisatie.

"Afghanistan, waar NAVO-troepen de nationale veiligheidsdiensten trainen en adviseren, blijft een prioriteit voor de NAVO", aldus woordvoerder Piers Cazalet. "Vele lidstaten hebben al beloofd meer troepen in te zetten in onze Resolute Support-trainingsmissie."

De NAVO verwacht dat verdere vooruitgang zal worden geboekt bij de versterking van de NAVO-missie in Afghanistan. "Dit betekent niet dat de NAVO naar gevechtsoperaties in Afghanistan terugkeert", aldus nog Cazalet.

De Verenigde Staten hadden hun bondgenoten binnen de NAVO al gevraagd om "ongeveer duizend" bijkomende soldaten naar Afghanistan te sturen. Daar verhoogt Washington zelf zijn aanwezigheid.

Tijdens de vergadering zullen de defensieministers uitdagingen voor de globale veiligheid bespreken, zoals Noord-Korea en de "bedreiging van zijn illegale kernwapenprogramma's".

Voorts komt er een beslissing over de ontwikkeling van de NAVO-commandostructuur, bestaande uit het militaire hoofdkwartier van de alliantie. Daarbij zal de focus onder andere liggen op de "mogelijkheid om troepen en materiaal door Europa te verplaatsen".

Cazalet stelt ook dat de ministers zullen praten over hoe de verdragsorganisatie het best gebruik kan maken van de eigen cybercapaciteiten in NAVO-operaties, nu cyberaanvallen steeds vaker voorkomen en steeds ernstiger zijn.

De bondgenoten worden verwacht "een reeks beslissingen te nemen om te garanderen dat we volledig in staat blijven om onze burgers te beschermen in een tijd van veranderende veiligheidsuitdagingen", aldus Cazalet.