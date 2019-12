NAVO-landen drijven inzetbaarheid van troepen op en rollen defensieplan voor Polen en Baltische staten uit AW

04 december 2019

17u36

Bron: Belga 0 De NAVO-lidstaten zijn tijdens de bijeenkomst in Londen overeengekomen om de inzetbaarheid van hun troepen op te drijven. Verder werd er een defensieplan uitgerold voor Polen en de Baltische staten (Estland, Letland en Litouwen).

De 29 lidstaten van de NAVO hebben op de bijeenkomst in Londen, ondanks de grote mate van onenigheid voor aanvang van de minitop, een gezamenlijke verklaring bereikt.

Secretaris-generaal Jens Stoltenberg benadrukte daarbij vooral de hogere inzetbaarheid van de troepen. Het bondgenootschap wil in staat zijn om vanaf 2020 binnen de dertig dagen dertig bataljons met gevechtsvoertuigen, dertig luchtsquadrons en dertig gevechtsvaartuigen te mobiliseren in geval van crisis.

De bekrachtiging van dat initiatief was een van de kernpunten in het betoog dat de secretaris-generaal tijdens zijn persconferentie hield. Maar opvallend genoeg wordt in een schriftelijke verklaring niet expliciet naar verwezen.

Die wijst wel op de dreiging die Rusland vormt en besteedt ook aandacht aan de "uitdagingen" die China biedt voor de veiligheid van de NAVO-landen. "De leiders van de lidstaten zijn overeengekomen om dit gezamenlijk aan te pakken", stelde Stoltenberg op een persconferentie na afloop van het overleg. Het feit dat alle landen daarover overeenstemming bereiken betekent volgens hem een "belangrijke stap".

Communicatiesysteem

Ook de veiligheid van de communicatiesystemen speelt daarbij een rol. De landen kwamen overeen enkel "veilige" netwerken te gebruiken, een impliciete verwijzing naar het 5G-netwerk van Huawei, waarin de Chinese overheid een rol zou spelen.

Tweede twistpunt

Verder vormde het defensieplan een van de belangrijkste twistpunten voor de bijeenkomst in Londen. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan had ermee gedreigd het defensieplan te blokkeren indien de NAVO-landen de Koerdische militie YPG niet erkennen als een terroristische organisatie. Voor de meeste lidstaten vormde dat echter een probleem, want YPG was een belangrijke partner in de strijd tegen de terreurgroep IS in Syrië.

“De lidstaten zijn akkoord gegaan met een update van de plannen voor de Baltische staten en Polen”, verklaarde Stoltenberg uiteindelijk na afloop van de vergadering in Londen. Erdogan heeft zijn verzet tegen de plannen laten varen, zo werd nog verduidelijkt. Over een aanpassing van het status van de Koerdische milities in Syrië bestaat dan weer geen overeenstemming. De discussie daarover werd woensdag “niet specifiek” behandeld, aldus de secretaris-generaal. Op welke manier Turkije overtuigd kon worden, is niet duidelijk.

De leiders van de NAVO zullen elkaar opnieuw ontmoeten in 2021, zo werd nog meegedeeld. Maar het lijkt nog niet duidelijk waar dat zal gebeuren.