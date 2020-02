NAVO klaar om trainingsmissie in Irak uit te breiden LH

12 februari 2020

13u48

Bron: Belga 1 De NAVO wil de trainingsmissie in Irak zo snel als mogelijk hervatten en de steun aan het land opvoeren. Tijdens hun vergadering op het NAVO-hoofdkwartier zullen de ministers van Defensie van de lidstaten hun engagement voor de trainingsmissie herbevestigen, maar ook beslissen om meer te doen en de steun op te voeren, zei secretaris-generaal Jens Stoltenberg vandaag.

Stoltenberg wees op het belang dat terreurgroep Islamitische Staat (IS) niet opnieuw aan kracht wint. "We hebben de brutaliteit gezien, het afschuwelijke geweld waarvoor ze verantwoordelijk zijn", aldus de secretaris-generaal. "De mensen in Irak hebben geleden, maar IS is ook een bedreiging voor alle NAVO-bondgenoten.”

De trainingsmissie is in januari opgeschort na de dood van de Iraanse generaal Qassem Soleimani bij een Amerikaanse droneaanval in Irak. Tijdens een persconferentie zei Stoltenberg al dat de NAVO de opleiding van Iraakse troepen zo snel als mogelijk wil hervatten. "We zijn in nauw overleg met de Iraakse regering", zei hij.

Voor de vergadering van de ministers op het hoofdkwartier zei Stoltenberg dat de verdragsorganisatie bereid is "om meer steun te bieden". Ook zei hij dat Irak zich op de frontlinie bevindt in de strijd tegen terreur. "De Iraakse troepen hebben moed getoond. We trainden hen om nog beter te zijn in het gevecht tegen IS", aldus de NAVO-topman.

Russisch raketsysteem

Tijdens de vergadering vandaag en morgen in Brussel staat ook het Russische raketsysteem SSC-8 op de agenda. De NAVO is daar volgens Stoltenberg erg bezorgd over. "Niet in het minst omdat het systeem het INF-verdrag (het Russisch-Amerikaanse ontwapensverdrag, Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty, nvdr.) schond en tot het einde van dat verdrag leidde", zei hij. Volgens Stoltenberg komen er in Europa geen nieuwe, op de grond gebaseerde raketten die kernkoppen kunnen dragen. Wel vindt hij dat de NAVO zijn afschrikking moet versterken. "We zullen niet spiegelen wat Rusland doet.”

"We willen een nieuwe wapenwedloop vermijden. Dat zou gevaarlijk en extreem duur zijn", zei hij. De NAVO wil in de plaats werken aan een efficiënte wapencontrole om de spanningen te verlagen.