NAVO en Turkije hebben nog steeds geen akkoord over Russische raketten YV

23 januari 2020

14u30

De NAVO en Turkije hebben nog steeds geen akkoord gevonden over de Russische afweerraketten die Ankara heeft gekocht. Die aankoop is niet in goede aarde gevallen in Washington en bij de verdragsorganisatie.

"Tot op heden was het niet mogelijk een akkoord te vinden", zei secretaris-generaal van NAVO Stoltenberg op het Wereld Economisch Forum in Davos, Zwitserland, in een panel waaraan ook de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Cavusoglu deelnam. "We zullen alles doen om deze kwestie te regelen, die opmerkelijk problemen stelt binnen de alliantie", aldus de NAVO-baas.

De Turkse minister verdedigde dan weer de Turkse aankoop van het Russische wapentuig. "Hebben we dit systeem nodig? Ja, door de bedreigingen die ons omringen. Hadden we dit bij de bondgenoten kunnen verkrijgen? Neen.”

Cavusoglu zei nog dat het systeem niet compatibel is met de NAVO-systemen. "Dit is een verdedigingssysteem en dat houdt geen enkele bedreiging in voor de bondgenoten van de NAVO", zei hij nog. De Turkse minister stelde de oprichting van een werkgroep voor om het probleem op te lossen.

Gevoelige F-35 informatie

De aankoop van het S-400-rakettensysteem, een van de paradepaardjes van de Russische militaire industrie, leidde tot spanningen tussen Washington en Ankara. De Amerikaanse regering was strikt tegen de aankoop en het inzetten van het Russische systeem in het luchtruim van de NAVO en dreigt met sancties.

De VS zetten daarom Turkije formeel uit het programma rond het gevechtsvliegtuig F-35, waarin Turkije nochtans een belangrijke partner was. Washington vreest dat Rusland strategische technische informatie zou kunnen inwinnen over de nieuwe F-35 als die ingezet wordt samen met het S-400-systeem.