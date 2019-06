NAVO en Rusland opnieuw in gesprek over raketverdrag uit 1987 HR

25 juni 2019

11u56

Bron: ANP 1 Buitenland De NAVO en Rusland gaan opnieuw in gesprek over het dreigende einde van het het INF-raketverdrag. Beide partijen zitten volgende week samen tijdens een NAVO-Ruslandraad op het hoofdkwartier van het westerse bondgenootschap, maakte topman Jens Stoltenberg bekend.

Moskou heeft de laatste jaren SSC-8-raketten op land gestationeerd die volgens de NAVO-landen in strijd zijn met het verdrag uit 1987. De VS hebben een ultimatum gesteld, anders wordt het verdrag opgezegd. “Rusland heeft tot 2 augustus om ze te vernietigen. Er is nog een kans om het verdrag te redden, maar die wordt steeds kleiner”, aldus Stoltenberg.

De ministers van Defensie van de 29 NAVO-landen komen woensdag en donderdag bijeen en zullen besluiten nemen over tegenmaatregelen. “Onze reactie zal defensief en gematigd zijn, maar er komen geen nieuwe raketten in Europa. We willen geen nieuwe wapenwedloop, maar we moeten een geloofwaardige defensie en afschrikking hebben.” Stoltenberg wees erop dat de NAVO-landen al reageren op een steeds assertiever Rusland, met onder meer hogere defensie-uitgaven.

Bij een vorige bijeenkomst van de NAVO-Ruslandraad in januari toonde Moskou geen bereidheid het INF-verdrag na te zullen leven. Stoltenberg houdt hoop. “Ik geloof sterk in dialoog, zeker nu de relatie zo moeilijk is.”